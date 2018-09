Javi López: "El equipo ha sabido sufrir y ganar"

"Si bien no ha sido nuestro mejor partido en cuanto a juego, el equipo ha sabido sufrir y ganar", declaró Javi López, autor de un gol. El extremo granate no vio perdido el partido en ningún momento, tampoco tras el empate, porque "confío en la defensa que tenemos y todo el equipo; ellos nos han metido bastante atrás pero no nos hemos replegado y hemos hecho alguna contra para ganar, que es lo importante", explicó Javi López. Para el extremo granate el partido ha sido "un sufrimiento, porque hemos estado defendiendo todo el tiempo pero al final nos vamos contentos".