Fría presentación de la nueva camiseta

Luismi Areda y el Pontevedra no se traicionarán en la visita de la Cultural Leonesa mañana, a partir de las 19 horas. El técnico vigués entiende que el mejor método de hacer daño al principal favorito al título de liga pasa por tener la pelota y ser agresivo tanto con ella como tras perderla. "Nosotros queremos llevar la iniciativa. Estamos cómodos así y jugamos en casa. No vamos a cambiar la forma de jugar", destacó ayer el técnico.

De esta forma, el conjunto local apostará por la fórmula del balón a la que deberá añadirle una dosis de garra para incomodar al rival. Porque para el entrenador del cuadro granate, la forma de que el equipo culturalista "sufra" es "hacer que corra detrás de la pelota". "Ellos son un equipo que no está cómodo sin la pelota, al igual que nosotros. Creo que el que no tenga el esférico va a sufrir", recalcó Areda.

El preparador del conjunto de Pasarón destacó que espera "un partido bonito" con dos equipos que quieren jugar al fútbol. Sin embargo, eso no significará que el Pontevedra no le ponga las cosas "muy difíciles" al rival. "No van a tener un partido cómodo, eso seguro. Les vamos a plantar cara", destacó.

En este sentido, Luismi quiso pasar página de la primera jornada, en la que el Pontevedra cayó dando una mala imagen en Salamanca (1-0 ante Unionistas) y la Cultural superó con contundencia al Rápido de Bouzas. "Cada partido es un mundo. Nosotros venimos de un mal encuentro, pero no creo que por ello piensen que el Pontevedra va a ser un rival fácil. Al contrario. Pues a nosotros nos pasa algo similar. Sabemos que vienen de ganar siendo muy superiores al Rápido, pero eso no nos supone nada", apuntó.

Luismi señaló que medirse al Pontevedra fuera es "diferente" a hacerlo contra el Rápido en casa y aseguró que su equipo buscará "contrarrestar" el juego del rival.

Dentro del planteamiento del preparador granate está planeado incluir varios cambios en el once inicial. Más que por el mal choque de Salamaca porque "cada partido tiene unos condicionantes particulares por el campo y por el rival".

Por tanto, no sería de extrañar que entrasen en el once inicial jugadores como David Castro o Javi López, este último ausente en la primera jornada por sanción. Más difícil lo tendrá Mikel Arruabarrena, que se reincorporó más tarde a los entrenamientos después de haber sido padre a principios de semana. Con quien no podrá contar Luismi una vez más será con Pibe, que sigue recuperándose de su esguince de tobillo.

Cinco bajas

Por su parte, el técnico culturalista Víctor Cea destacó en la previa del partido que "al Pontevedra le gusta desarrollar un juego dominador, vistoso y ofensivo". "Se desenvuelve bien en el repliegue, es versátil y creo que puede ser un bloque que termine arriba al final de la temporada", apuntó el preparador madrileño, que reconoció que su equipo tendrá que hacerlo "muy bien" para puntuar en Pasarón, ya que el partido es "un test muy serio".

Finalmente, el club leonés dio las cinco bajas esperadas el último día de mercado y no incorporó a nadie. Xabi Irureta se fue cedido al Sanse y Magallán al Badalona. Zuiverloon firmó por el Dehli Dynamos, también de Aspire, mientras que Guille Vallejo y Ángel García se quedaron sin equipo.