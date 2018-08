Luis Pazos fue ocho veces campeón de España de traineras además de conseguir puestos destacados en competiciones en el País Vasco y en Cantabria. Sin embargo echa de menos que su trayectoria deportiva tenga un reconocimiento en Marín.

- Apenas hay tradición remera en Marín, ¿a qué se debe?

- El club que hay trabaja más la base que a nivel competitivo por lo que es un deporte que casi pasa desapercibido en este municipio.

- ¿Le entristece que sea así?

- En parte sí. Y por partida doble. En lo personal me gustaría que Marín se sintiese orgulloso de tener un deportista como yo que ha conseguido importantes logros en esta disciplina. Siento que no soy profeta en mi tierra. Y también me gustaría que hubiese un apoyo público e institucional a un deporte precioso y que tendría mucha salida para la juventud local.