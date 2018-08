Desde Poio a la cima del mundo

Son dos hermanas, originarias de Poio, y vienen de conseguir la medalla de oro en la categoría femenina en el Campeonato del Mundo de clase Vaurien de vela celebrado hace un mes en Alemania. Paula y Paloma González lograron además el bronce en la categoría júnior, en la que compiten equipos de mujeres y hombres y, en las que ellas, fueron el único equipo femenino.

Por otra parte, su trayectoria se completa en el Campeonato de España, celebrado en marzo, y las medallas consecutivas de Paula en los mundiales de 2016 y 2017, que le valió además el año pasado la medalla de Plata del Consejo Superior de Deportes a nivel nacional a mejor deportista femenina en su clase, un logró que ha marcado un punto de reflexión en su carrera deportiva.

"El Campeonato de España, que transcurrió en Extremadura, fue un campeonato con bastante viento, pero bueno, muy contentas de haberlo ganado, más que nada porque yo nunca había ganado este campeonato y fue mi primera vez y, además, con mi hermana Paloma", declara la joven deportista ilusionada.

Pero su ambición deportiva consiguió llevar a las dos hermanas pontevedresas hasta el máximo nivel mundial, algo que llevaban buscando bastante tiempo. "Hace tres años quedé tercera, hace dos segunda y bueno, me quedaba un escalón y quería conseguirlo. Al final fui capaz de ganar a las holandesas, que eran mis rivales del año pasado y las más duras de derrotar", cuenta Paula. "Estoy muy contenta de haber ganado y logrado nuestro objetivo", añade.

"Ambos campeonatos fueron muy regulares y tranquilos. Hubo momentos de viento pero en ningún momento volcamos o nos penalizaron ni fuera de línea. Lo que nos hizo estar ahí fue menos errores que las demás rivales. Nosotras, al no cometer tantos errores, no tuvimos problemas", asegura la deportista.

Al hablar sobre todo el esfuerzo realizado para llegar a este punto, Paula, asegura que no se arrepiente y que sin duda el esfuerzo "ha valido la pena". Reconoce que no es fácil compaginarlo con los estudios, ni decir que no a fiestas con compañeros, pero aun así está muy contenta.

El próximo objetivo será mantener sus posiciones tanto a nivel nacional como internacional, aunque no han negado la posibilidad de llegar más lejos (algunos esperan verlas compitiendo en las Olimpiadas). Solo el esfuerzo de las dos hermanas determinará lo lejos que pueden llegar, pero nadie duda de su brillante futuro.