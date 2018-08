Adrián Esperón deja el baile deportivo

El bailarín pontevedrés, Adrián Esperón, anuncia mediante un comunicado que se retiraba del baile deportivo. El deportista había conseguido logros, junto a Patricia Martínez, como ganar 14 campeonatos de España, llegar a dos semifinales de Europa y del Mundo, ser semifinalista de los World Games y llegar a los primeros puestos del ranking Mundial e infinidad de trofeos y medallas.

En el comunicado, Adrián Esperón, relata que "desde hace bastante tiempo quería cambiar algunos aspectos de mi vida los cuales, por supuesto, no resultarían nada fácil por muchos motivos pero, aún así, entendía que eran necesarios realizar".

"Es algo difícil decidir dejar de competir pero, ahora, quizás, al tener la licencia de profesor y juez pues preferí empezar a dedicarme un poco antes a todo esto en vez de dejarlo para más adelante. No hay un por qué definitivo, pero estas son las circunstancias", cuenta el deportista pontevedrés.

En el comunicado no se olvida de agradecer a las personas cercanas todo su apoyo durante todo este tiempo, haciendo especial mención a su familia y a su compañera de baile, Patricia Martínez."La familia, gracias a Dios, siempre me apoyó en todo, en todas mis decisiones. Les da pena que lo deje porque fueron muchos años seguidos y ellos querrían que continuase un poquito más y que siguiese compitiendo a nivel internacional más tiempo. Me apoyaron desde el primer minuto que lo decidí".

Adrián, a pesar de ser un deportista de elite empezó hace un par de años con su propia escuela de baile. "Ahora, lógicamente, me dedicaré muchísimo más a la escuela y a las parejas a las que le estaba dando clases y a toda esa gente que está bajo mis enseñanzas".

En sus objetivos más próximos se encuentra aumentar el número de escuelas con las que colabora y trabaja y centrase más en la suya. "A partir de enero, tendré la licencia de juez (he tenido que hacer unos trámites). A partir de enero empiezo a juzgar a nivel nacional y después, en un par de años, lo haré a nivel internacional", señala el deportista.

Adrián Esperón también muestra su agradecimiento por la ciudad de Pontevedra."Me he sentido muy bien arropado en la ciudad. El trato personal muy bien", destaca. Sin embargo no duda en lanzar un pequeño dardo hacia la diputación y el Ayuntamiento. "Tienen que seguir apoyando el deporte, no solo el baile, que es muy desconocido. Los deportes grandes, como el fútbol, no necesitan tanto apoyo, así que deberían volcar sus esfuerzos en los deporte más minoritarios".

Ahora solo queda ver en que dirección se encaminará la vida del gran bailarín pontevedrés.