Cutura: "Llevaba años intentando volver al Teucro "

Davor Cutura vuelve a sentirse en casa. El central serbio regresó a principios de verano al que considera su hogar balonmanístico y familiar. Y un mes después, fue presentado oficialmente por el Condes de Albarei Teucro.

Cutura, que cumplirá en noviembre 39 años, aseguró durante el acto oficial que se celebró ayer en el Hotel Galicia Palace que su ilusión en los últimos años era regresar a la que fue su casa entre 2001 y 2005, cuando comenzó su carrera en España.

"Llevo intentando volver años", reconoció el primera línea, que explicó que la vuelta al Teucro era "algo muy deseado" pero también "muy complicado" porque él quería seguir siendo profesional. "Todos sabemos cómo es la situación del balonmano en España en comparación con Francia. Y más con el Teucro, que es un club que ha sufrido mucho últimamente", destacó.

Sin embargo, este año todo cambió. El conjunto teucrista hizo un "esfuerzo" para hacer posible su vuelta, mientras que la "ilusión" de Davor hizo el resto, como reconoció el directivo José Ameijeiras. "Tenía ofertas mejores", apuntó este último. Un guante que el serbio recogió y explicó más en profundidad: "Tenía el futuro asegurado a medio-largo plazo en Francia, pero me dejé llevar por lo que siento por esta ciudad y este club".

"Soy una persona muy emocional y me dejo llevar por la pasión. Yo creo que realmente nunca me marché del todo, porque siempre tuve al club presente. Lo seguía y todas las vacaciones regresaba a Pontevedra. Mi familia es de aquí. Me pone los pelos de punta hablar de esto", apuntó el central.

Davor Cutura firma por un año y al margen de jugar en el primer equipo ayudará a Laura del Castillo en las labores de coordinación de la base del club. "Entrenaré al equipo infantil y ayudaré en lo que pueda, porque tendré poco tiempo. Ser jugador no significa solo ir a entrenar y competir. Hay que respetar los tiempos de descanso, la alimentación, la preparación para los entrenamientos...", apuntó.

Asimismo, el exjugador de Arrate, Valladolid o Granollers, entre otros, manifestó que para que el Teucro crezca será necesario "darlo todo" no solo en el primer equipo, sino también a nivel de cantera, ya que el objetivo es "fabricar jugadores y, sobre todo, personas".

"Mucho potencial"

En este sentido, el ya jugador teucrista explicó que llega "muy ilusionado" para que el club "sea lo que se merece después de tantos años". "Es un proyecto muy ilusionante y con mucho potencial", recalcó.

En cuanto al objetivo del primer equipo, Cutura destacó que es "la permanencia". Sin embargo quiso apelar a la filosofía del "partido a partido". "No soy de matemáticas ni de estadística. La clave será tomarnos cada entrenamiento y cada partido como una final porque cada oportunidad que pase ya no se podrá repetir", aseguró. Sin embargo, recalcó que él considera que el Teucro puede "luchar tú a tú" casi contra cualquier equipo de Asobal.

Sobre su papel en el equipo, reconoció que es "una obligación y una responsabilidad" ayudar y transmitir conocimientos a los jugadores más jóvenes en el día a día. "Competí contra los mejores, jugué con los mejores y me entrenaron los mejores. Es algo que no es tan habitual en Asobal", destacó.

Por último, en relación a su función en el campo, el primera línea informó que también tiene "una reponsabilidad especial para transmitir y dirigir en el campo" a sus compañeros tanto por su veteranía como por su posición de cental.

Asimismo, explicó que ve "bien" al equipo en los amistosos porque "se está cumpliendo gran parte del trabajo de entrenamiento y poniendo en práctica en los partidos".