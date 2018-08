Adrián León: "Tenemos el runrún de que no podemos empezar mal otra vez"

Adrián León (Santander, 1989) inició como titular la que será su segunda temporada en el Pontevedra. El central y mediocentro hace autocrítica sobre el choque contra Unionistas y recuerda que, pese a la buena plantilla que hay, el equipo no debe meterse una presión desmedida.

-Primer partido de liga y primera derrota en Salamanca. Obviamente no era lo que esperaban.

- No, para nada. Sobre todo después de la pretemporada que habíamos hecho. Pero nos encontramos un partido difícil. Empezamos bien al principio, pero luego se nos fue complicando. Aún así, no hay que alarmarse ni nada por el estilo. Fue solo la primera jornada y todavía queda mucho.

- El equipo se atascó muchísimo a la hora de jugar. Pero ustedes ya sabían que se iban a encontrar un partido que el rival esperando. ¿Qué pasó?

- Sabíamos que probablemente se iban a meter los once por detrás del balón y que nos iban a dejar la iniciativa. Y así fue. Pero nos faltó claridad a la hora de intentar jugar, sobre todo en los metros finales. El primer disparo que hicimos fue en el minuto 80 y pico. Sabíamos que estábamos jugando muy bien durante la pretemporada y queríamos marcar las pautas. Pero quizá nos metimos mucha presión a la hora de pensar que teníamos que adelantarnos en el marcador. Eso a veces perjudica.

- En el gol, el equipo parece demasiado partido, con dos líneas muy arriba y la defensa atrás. ¿Arriesgaron demasiado con el 0-0?

- Nosotros intentábamos apretarles muy arriba, pero sus defensas golpeaban fácil. Nosotros no concedimos mucho a la espalda, pero es verdad que en las segundas jugadas ellos casi siempre se llevaban todos los rechaces.

- Comentaba que no hay que preocuparse y que las sensaciones de pretemporada fueron buenas. ¿Les falta chispa?

- En algunos partidos amistosos estuvimos mucho más activos. Circulamos más rápido el balón. No sé si sería la situación: era el primer partido oficial, jugábamos fuera de casa... Yo tengo la sensación de que nosotros nos obligábamos a ganar desde el principio porque en teoría éramos el equipo superior. Quizá eso, junto con el calor nos pasó factura. Tampoco ayuda la presión que nos hemos metido de tener que estar arriba sí o sí e incluso quedar primeros.

- Pero después de la mala temporada pasada, ¿siguen notando esa presión de tener que estar arriba?

- Los que estuvimos aquí el año pasado tenemos ese runrún detrás de la oreja de que hay que ganar y no se puede empezar mal. Así que esta semana, si se consigue un buen resultado ante un rival que supuestamente va a quedar entre los dos primeros, nos va a dar un aliciente y a partir de ahí será todo positivo.

- Porque entiendo que para ustedes es importantísimo iniciar bien y evitar los fantasmas del curso pasado. La anterior temporada el mal inicio lo marcó todo y otro año más así les puede pasar factura.

- Otra temporada más así me quita años de vida yo creo (ríe). No, está claro que nos tenemos que concienciar de que hay que hacer 45 puntos lo antes posible y a partir de ahí mirar para arriba todo lo que podamos.

- Este temporada apuestan por un cambio de estilo. Tratan de jugar más la pelota. ¿Les puede pasar factura sobre todo el principio y más teniendo en cuenta que arriesgan con esta forma de jugar?

- Sí, es un estilo en el que tú expones. Intentas tener la posesión del balón durante todo el partido y expones mucho más que el rival. Pero esa va a ser nuestra idea y hay que ir con ella a muerte. Luego puedes fallar como todo el mundo. Pero su hacemos bien las cosas, el 90% de partidos se pueden ganar así. Por lo menos, lo hemos visto en pretemporada, con equipos de mayor categoría. Lo que pasa es que ahora ya hay puntos de por medio y la presión es distinta.

- Más allá del juego con balón, sorprendió también lo frágil que estuvo el equipo sin pelota. Sobre todo porque en pretemporada apenas encajaron.

- Uno de los problemas fue la mala presión que hicimos. Fue descoordinada. Si vamos a apretar, debemos ir todos. Y no fue así. Un ejemplo es el gol que nos metieron. Si el equipo hubiese estado bien en la salida de la presión, se podía haber evitado. Y eso hubiese llevado a no exponer tanto luego y a que no nos hubiesen hecho tantas ocasiones.

- Ahora tienen dos choques complicados, recibiendo a la Cultural y jugando en un sintético como el del Navalcarnero. Tienen que empezar a sumar por si acaso.

- Sí, vamos a empezar a pensar en el de este domingo primero. Será un partido muy complicado. Es el rival a batir de la categoría. Han empezado fuertes, pero en nuestro campo y con nuestra gente igual se llevan un susto. O eso esperemos.

- No les asusta que hayan ganado 4-0 al Rápido.

- Asustar no tiene porque asustar nadie. Es un deporte. Sí debemos respetar. Pero ellos valorarán que el Pontevedra juega en su casa y ha hecho una buena pretemporada. Somos un buen equipo y no debemos hablar tanto del rival, sino pensar en hacer bien nuestro trabajo.

- Además, seguramente no sea un rival tan incómodo como Unionistas. Querrá la pelota.

- Sí, en teoría sí porque su entrenador ya la quería el año pasado con el Unión Adarve. Ellos también van a exponer, por lo que el que cometa menos fallos se va a llevar el partido.

- A los que ya empiezan a tener dudas después de lo visto el año pasado, ¿qué les dice?

- De este equipo no se puede dudar nada. Sabemos que hemos trabajado bien, como se ha visto en la pretemporada. Es coger la confianza que hemos tenido en esos amistosos. Y una vez que se empiece a puntuar y ganar partidos, será todo más fácil.

- A nivel personal, este año parece que apunta al centro de la zaga.

- Yo estoy cómodo. No tengo problema en que el míster me ponga ahí. Lo que me gusta es jugar todos los partidos posibles. Y si soy titular, yo encantado.

- Siendo un medio que juega atrás, no se puede decir que el estilo le venga mal.

- Sí, está claro. Como central no arriesgas tanto, pero en ocasiones sí lo hacemos. Y si se pierde un pase, no pasa nada. Esto es fútbol, no se acaba el mundo.

- ¿Al equipo le falta un mediocentro organizador nato? Hay varios jugadores más defensivos, pero quizá ninguno de esas características.

- Yo creo que no. Tenemos jugadores para poder llevar el manejo del equipo. Álex Fernández y Romay tienen calidad, Pedro Vázquez puede jugar por dentro... Y también necesitas gente defensiva, como Jesús y Kevin. Yo creo que tenemos de todo en la plantilla. No hay queja.