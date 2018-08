El Pontevedra no entiende de estrenos

Los estrenos de bronce tienen un guión demasiado confuso para el Pontevedra. Es un hecho. El equipo lerezano acumula siete partidos inaugurales sin conocer la victoria en la Segunda División B, después de caer el pasado sábado ante el debutante Unionistas en Las Pistas del Helmántico.

Dio igual la buena pretemporada y apenas importó el buen inicio de choque. Finalmente, el Pontevedra acabó cayendo y no pudo romper el maleficio que le condena desde la temporada 2007-2008 en la categoría de bronce del fútbol español.

Unionistas se sumó a la lista negra que componen Celta B (2017), Guijuelo (2015) y Sestao River (2008), y que tan solo se endulza un poco con los empates cosechados ante el propio Guijuelo (2016), Vecindario (2010) y Cultural Leonesa (2009).

En defensa del equipo granate, cabe destacar que de estos últimos siete debuts ligueros, seis han sido a domicilio. Tan solo el choque ante el Guijuelo de la temporada 2015-2016, la del regreso a Segunda B, fue en casa.

Así, de los últimos 21 puntos en juego en partidos iniciales, el Pontevedra tan solo ha conseguido tres y es, de lejos, el peor equipo en esta faceta dentro del Grupo I, ya que acumula además dos derrotas consecutivas y tan solo un empate en los últimos cuatro choques.

De este modo, el último choque en la jornada 1 con victoria para el Pontevedra en Segunda B se remonta a agosto del 2007, cuando el bloque lerezano venció por 2-4 al Fuenlabrada.

Mucho que corregir

Mirando hacia el futuro, el Pontevedra debe corregir los muchos errores que cometió en Salamanca, donde fue superado por Unionistas en todas las facetas del juego a partir del minuto 20. Sin ideas, sin profundidad, sin remate y con problemas defensivos, el partido inaugural de la temporada fue uno de los peores encuentros de la era Luismi, que esta campaña dirige el proyecto desde el principio y ha tratado de ir cristalizando su estilo.

fin a los pelotazos

El Pontevedra no se traicionó. El equipo lerezano saltó al césped de Las Pistas sin nervios e intentando ejecutar todo lo ensayado en la pretemporada. Salida de balón por bajo, con los centrales abiertos y los mediocentros móviles para acudir a recibir atrás y sacar el cuero jugado. La pelota fluía rasa en los primeros minutos de juego y la segunda línea de ataque encontraba la oportunidad de intervenir. La presión de Unionistas, no demasiado intensa, era superada. Pero ahí se apagaban las luces, ante la densidad defensiva del rival. Pese a ello, el Pontevedra tan solo apostó por el balón largo en los últimos minutos. Fue un recurso, no una propuesta.

sin profundidad

El principal problema del equipo lerezano fue su falta de profundidad. Los jugadores que el pasado sábado vistieron de azul intentaron mover el esférico para encontrar espacios, pero apenas lo consiguieron. Tan solo Kevin Presa estiró al equipo con sus desmarques largos. Pedro Vázquez y Romay, que jugaban por fuera, se juntaban en el centro para construir. Los laterales no ancheaban el campo y nadie rompía. Así, se generaba un atasco y Unionistas no era apenas exigido. No había ideas ni movimiento para generarlas.

no hubo remate

La ausencia total de profundidad en el juego perjudicó mucho a los delanteros. El Pontevedra no fue capaz de concretar una sola jugada por la banda en todo el primer tiempo. Tan solo generó incertidumbre con centros demasiado laterales, que pillaban bien armada a la defensa local. En esas circunstancias, Javi Pazos y Berrocal -que llegaba desde atrás-, tenían poco que hacer. Tampoco Arruabarrena logró conectar en remates los escasos balones servidos desde las alas ya en la segunda mitad.

el plan B no funciona

Precisamente Arruabarrena y Álex González fueron los protagonistas del intento de revolución de Luismi, que buscaba ganar verticalidad por banda y remate en el área. Pese a que ambos jugadores poseen las cualidades que demandaba su entrenador, ninguno pudo aportar demasiado, contagiados por un juego que, por aquel entonces, ya se diluía. Los solitas no funcionan si el coro falla. También lo intentó Mouriño, que aportó criterio y aceleró la circulación, pero sin lograr incidir en el marcador.

problemas atrás

Pero todos estos problemas ofensivos hubiesen quedado algo más opacos si el nivel defensivo del equipo brillase. No fue así. El Pontevedra apuesta por robar tras pérdida, pero Unionistas tenía claro que no quería jugársela a perder el balón y apostaba por buscar los espacios que dejaban los visitantes. Así llegó el gol, en un mal balance defensivo. Tampoco estuvieron bien los de Luismi a balón parado, ante un rival con un buen lanzador y jugadores poderosos. Cada jugada de estrategia fue un suplicio para los de Pasarón.