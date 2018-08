"El rival no nos dejó tener continuidad"

Luismi Areda se mostró contrariado tras el partido. En rueda de prensa, el técnico vigués destacó que había sido un partido "bastante igualado" que finalmente se decidió "por detalles". "Nosotros cometimos un error y a partir de ahí se generó el gol", expresó el preparador del Pontevedra, que reconoció que su equipo no había estado bien y falló en el tanto de Unionistas, cuando Piojo recibió solo y cedió a un Adrián Llano que llegaba libre de marca.

El preparador del conjunto de Pasarón explicó que ese tanto hizo que a partir de hubiese "muchas imprecisiones". "Ellos han estado bien juntos en sus líneas. Han cerrado espacios y eso para nuestro fútbol de elaboración ha hecho que nos haya costado mucho", expresó el técnico granate.

Areda destacó que "en ningún momento hubo continuidad" en el juego porque el rival no se lo permitió. El entrenador granate también recordó que "al final" el Pontevedra metió en su área a Unionistas pero más por corazón que por ideas. "Así generamos un par de ocasiones", apuntó.

Preguntado por alguna conclusión positiva, Luismi no supo encontrarla a la primera de cambio, ya que "cuando no ganas te vas con malas sensaciones". "Hay que volver a analizar el partido fríamente y analizar los errores para no volverlos a cometer", señaló.

Asimismo, el preparador explicó que su equipo hizo "una buena pretemporada", pero el choque de ayer en el que no pudieron ganar "demuestra que la competición es otra cosa y exige mucho".

Sobre el rival, el técnico destacó que consideraba a Unionistas un equipo "muy fuerte en casa", que será difícil de batir porque es un conjunto "agresivo" y que tiene a una "magnífica afición", que le ayuda en los momentos más complicados.