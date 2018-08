La primera, en la frente. El Pontevedra iniciaba la liga con ilusión y el objetivo de firmar un comienzo radicalmente opuesto al del pasado curso para coger confianza, pero la realidad tuvo poco que ver con las intenciones del equipo lerezano. El cuadro dirigido por Luismi Areda cayó con merecimiento en Salamanca, ante un Unionistas recién ascendido pero guerrillero, que supo controlar el dominio supérfluo del bloque pontevedrés y le hizo el suficiente daño como para llevarse los primeros tres puntos de su historia en Segunda B.

Poco después de la media hora, Adrián Llano encontró facilidades para anotarse para su currículum un gol de bandera que hizo que el Pontevedra ya jugase a remolque el resto del partido. Sin reacción, la diana por la escuadra del centrocampista fue suficiente para castigar al bloque foráneo con la primera derrota del curso.

Sin embargo, el inicio del choque fue distinto al guión que luego se daría en el nudo y el desenlace. Pontevedra comenzó con una propuesta valiente ante un rival que, como era de esperar, se resguardó atrás para buscar las contras. Y la puesta en escena fue buena, con una movilidad y dinamismo que parecía estar cerca de desarbolar las filas salmantinas, muy juntas para proteger a Molina.

La pelota corría rápido y llegaba con cierta holgura a Romay y Pedro Vázquez, que partían desde la banda y se iban hacia el centro para construir. Faltaba el acierto en el último tramo para concretar ese dominio en ocasiones. Pero la cosa pintaba bien.

Pero poco a poco, Unionistas le fue tomando el pulso al encuentro. El equipo blanquinegro perdió el miedo y decidió salir de la cueva, sabedor de que podía aprovechar los espacios dejados por las alegrías de su rival. Sin embargo, iba a ser el balón parado el que atemorizase al Pontevedra. En un envío desde 40 metros de la magnífica zurda de Góngora, Cendrós estuvo más agresivo que un pasivo Churre y cabeceó a placer ante Edu. El meta tudense, que posteriormente se erigiría como el mejor de los suyos, tan solo pudo mirar y rezar para que la pelota no fuese por dentro. No lo fue porque el larguero se topó en su camino hacia la red.

Era el primer aviso de un Unionistas que, sin combinar demasiado, encontraba espacio para jugar a la espalda del centro del campodel equipo ayer de azul, lograba filtrar pases que comprometían a la zaga visitante. Así llegó una nueva ocasión, en la que Piojo sirvió un buen envío a Manjón para dejarlo solo ante Edu. Algo escorado, el punta se perfiló y esas décimas de segundo las aprovechó León para salvar del fusilamiento a su portero.

El choque seguía 0-0 a la media hora. Pero ya no pintaba tan bien para los intereses de los de Pasarón. Y los malos augurios se confirmaron poco después. Unionistas recuperó atrás ante un Pontevedra descolocado. Cendrós trazó un cambio de orientación que encontró la bota de Piojo. El equipo visitante, desordenado, se giró y comenzó a correr hacia atrás. Pero el caos estaba sembrado. El capitán local vio la llegada de Adrián Llano, que aprovechó lo partidas que estaban las líneas de su rival para controlar sin oposición y dibujar un misil al ángulo derecho de Edu. Fue el 1-0. Resultado justo teniendo en cuenta el nivel de activación al que habían sido sometidos hasta entonces ambos porteros.

Sin reacción

Quedaban todavía 10 minutos para tocar a arrebato antes del intermedio. Pero el cuadro charro siguió manejando el partido sin la necesidad de tener la pelota e incluso pudo anotar el segundo, en un envío de Góngora que se paseó paralelo a la línea de gol, huérfano de rematador.

Tras el descanso, el guión no varió y Luismi buscó activar a los suyos con un doble cambio. El Pontevedra ganó un puñal por la izquierda y poderío arriba con Álex González y Arruabarrena, pero el coro seguía desafinando.

Con Edu evitando el segundo en una doble parada a Robles y González mandando al limbo con su pierna mala la única ocasión de la tarde, concedida por un mal despeje local, el choque se encaminaba a su final. Entonces, con más corazón que ideas, el Pontevedra se lanzó hacia arriba e inquietó algo a su rival, pero tuvo poco colmillo como para hacer daño y acabó quedándose sin nada que llevarse a la boca.