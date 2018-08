"Les hemos concecido muy pocas opciones"

El técnico de Unionistas dijo en rueda de prensa que "empezar ganando" era lo que querían. "Sabíamos que no estamos todavía bien al ser el primer partido y que necesitamos ritmo de competición. Por eso buscábamos sobre todo el resultado porque tenemos un calendario difícil, y porque era un rival complicado para empezar. Y lo hemos conseguido en un partido muy complicado que hemos podido llevar a nuestro terreno".

Roberto Aguirre, extécnico granate, añadió que "el equipo se entrega, los jugadores saben que tienen que dar su máximo en cada partido" y eso "ha frustrado mucho al Pontevedra". "Les hemos concedido muy poco", recalcó antes de destacar que "hay cosas que mejorar pero hacerlo con una victoria siempre ayuda".

Sobre el Pontevedra su recuerdo es grato porque hacía "buen fútbol". "Sabía lo que me iba a encontrar por cómo trabajan, y buscábamos sobre todo no dejarnos llevar en su salida de balón. El mérito es nuestro porque no les hemos dejado respirar en la zona de entrelíneas".