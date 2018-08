Pasos pequeños para soñar en grande

Los capitanes Álex Fernández, Mouriño, Edu y Kevin Presa (de izquierda a derecha) unidos en el campo de A Seca. // Gustavo Santos

La ambición por bandera, pero con los pies en la tierra. Así afronta el Pontevedra el inicio de la competición liguera, que mañana arrancará para los granates con el partido en Salamanca ante Unionistas, a partir de las 19 horas.

Precisamente ese primer choque ante un recién ascendido es lo único que ven en el horizonte desde el vestuario granate, en el que se ha impuesto la consigna cholista del "partido a partido" como método para afrontar una temporada "ilusionante" después de la pesadilla con final feliz del pasado curso.

"El objetivo está bien claro. No es a largo ni a medio plazo. Es a corto, cortísimo plazo y pasa por ganar el partido de Salamanca. Después viene el siguiente y tenemos que enfrentarnos así a todos. Aunque suene a tópico, creo que aquel equipo es capaz de llevar al dedillo la filosofía de partido a partido es el que obtiene más éxito", expone Edu Sousa, primer capitán y peso pesado de la plantilla.

En la misma línea se manifiestan el resto de líderes y portadores del brazalete. Kevin Presa reconoce que el equipo no se quiere marcar nada. "Aunque suena muy a Cholo Simeone, hay que pensar que cada domingo tenemos un partido. Tenemos que ir sumando y ya veremos dónde nos coloca la liga", apunta.

Por su parte, el último de los jugadores que permanece de la etapa de Tercera, Adrián Mouriño, señala que la experiencia que él tiene en el Pontevedra le hace recomendar "no marcar ningún objetivo concreto". El mediapunta porriñés es precavido y apunta a que lo primordial será "lograr los puntos que garanticen la salvación cuanto antes" para evitar pasar los apuros del pasado curso.

Mientras, Álex Fernández, también en el grupo de los capitanes, admite que "no cabe en la cabeza de nadie decir que hay que jugar el play off después del curso pasado", por lo que la idea es "ir dando pasos cortos" para poder "aspirar a lo máximo".

Precisamente esa aspiración inconcreta pero ambiciosa es la compartida por el resto de sus compañeros. Ninguno se atreve a marcar un puesto concreto, pero todos apelan a "conseguir grandes cosas" y "volver a hacer disfrutar a la gente que vaya a Pasarón". Para Edu, la ambición de la plantilla es total: "Tanto los que se quedaron como los que han venido están aquí para conseguir cosas importantes y bonitas".

A este respecto, Mouriño no se esconde: "Yo no voy a engañar a nadie. Conociendo a la gente del equipo como la conozco y viendo cómo están mis compañeros creo que se puede hacer algo grande y bonito. Pero también el año pasado supuestamente había un gran equipo, que en pretemporada tenía a la gente maravillada, y empezamos con una hostia al principio de liga que nos lastró y condicionó muchas cosas a lo largo de la temporada que pudo acabar en tragedia. Es mejor ir cautos y con los pies en el suelo".

Esa tranquilidad es a la que apela también Fernández, ya que "la pretemporada fue buena, pero es una anécdota que solo debe servir para saber que el grupo está en el buen camino en cuanto al trabajo". "El juego fue bueno y nos sirve para acudir con más convicción al partido contra Unionistas", señala Mouriño. Por su parte, Kevin admite que los resultados "fueron buenos, pero las cosas cambian con tres puntos de por medio". "Nos fijamos solo en las sensaciones. Ciñéndonos solo a ellas, todos estamos muy ilusionados porque las sensaciones han sido muy buenas. A partir de ahí, esto no empezó todavía. Hay que plasmarlo en una competición", avisa Edu.

Sobre los rivales, el meta declara que el grupo "es dificilísimo" y está "plagado de buenas plantillas". "Mismamente Unionistas", avisa antes de señalar que no conviene "mentir" y decir que "dan igual el resto de equipos". "Es algo que tenemos presente, pero nosotros creemos en nosotros mismos y queremos que desde otros lados nos den esa importancia", matiza el primer capitán.

Vestuario

En relación al nuevo equipo, los cuatro capitanes apuntan sobre todo hacia el valor humano del grupo. "Hay que felicitar al director deportivo y a la presidenta porque han logrado fichar grandes jugadores, con una calidad infinita y que pueden aportar muchas cosas futbolísticamente. Pero sobre todo han logrado hacer un equipo. Mirando un poco con perspectiva, esto es lo mejor que nos podía pasar", reconoce Edu sin hacer referencia a los problemas del pasado curso.

Tanto para Álex Fernández como para Mouriño, "es importante" que se haya apostado por muchos jugadores gallegos porque aunque no hayan jugado siempre juntos, ya se conocen entre sí desde hace varios años. "La mayoría nos conocemos desde pequeños. Es algo importante y que nos dará un plus", reconoce Mouriño. "No teníamos esa amistad que nos está uniendo ahora, pero nos está siendo más fácil adaptarnos por el hecho de conocernos", completa Fernández.

A su vez, Kevin Presa apunta como la clave de la temporada lo que suceda en el vestuario. "La clave va a ser mantener la unión. Va a ser un año complicado pero tenemos la expectativa de que sea muy bonito. Si todos vamos a una, asumimos el rol que nos toca e intentamos dar el 100% es la clave. El equipo que más unido está, aunque no tenga la misma calidad que otros, es capaz de luchar de tú a tú. El año que ascendimos a Segunda B era un vestuario increíble y fue una de las claves", recalca.

Con todos el ingrediente de un grupo que ya se conoce y la intención de mantener la ambición, el Pontevedra inicia una liga para "resarcirse" del mal año pasado y volver a soñar en grande.