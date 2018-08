Protagonistas sí, pero sin errores

La liga ya está aquí. El Pontevedra afronta sus dos últimos entrenamientos antes del estreno oficial de la temporada, el sábado frente a Unionistas a partir de las 19 horas. Y lo hace sabiendo que se han acabado las probaturas y que las buenas sensaciones de los amistosos se deben confirmar en los encuentros en los que por fin hay algo en juego.

El equipo de Luismi afronta la liga confiado por la dinámica del verano, pero precabido, ya que sabe que su estilo puede darle mucho, pero también quitarle todo. "Queremos ser los protagonistas", ha reconocido el técnico en innumerables ocasiones. Y para ello ha trabajado en esta pretemporada.

El preparador vigués conoce de los beneficios de llevar la iniciativa, ya que entiende que así es más fácil acercarse a la victoria. Sin embargo, también sabe que muchos rivales aprovecharán esta circunstancia para exponer poco y buscar únicamente penalizar los errores granates: "Muchos equipos nos esperarán y nos darán el balón por nuestra forma de jugar. Buscarán hacernos daño así y por eso tenemos que minimizar los errores en lugares peligrosos. Ya se lo dije a los futbolistas: tenemos que trabajar todavía más para no perder la pelota y tener bien claras las vigilancias".

Una clara muestra de lo que se va a esperar el equipo lerezano es el encuentro del sábado ante Unionistas. "Espero un equipo muy bien organizado defensivamente. Nos dejará tener la posesión y esperará cogernos en alguna transición rápida. Será difícil de generarle ocasiones de gol y debemos tener mucho cuidado con sus contras", apuntó el técnico en el encuentro de ayer con los medios de comunicación.

Asimismo, el entrenador granate también avisa que a lo largo de la pretemporada también han trabajado "variantes". "A veces tendremos el balón y otras no nos interesará. Si no somos capaces de hacer daño, para eso está la lectura del partido desde el banquillo. Todo está trabajado", apunta el técnico, que recalca que al final, "quienes deciden son los futbolistas dentro del campo, por lo que lo importante es estar más intenso que el rival".

Equipo perfilado

Sobre el once que pondrá en liza el sábado, Luismi reconoce que es algo prácticamente decidido "al 80%". "Tengo dos o tres dudas y trataremos de resolverlas estos días previos", señala. Dentro de esos quebraderos de cabeza podría estar Álex González, al que el preparador ve "preparado" pese a no haber completado la mitad de la pretemporada. "Quizá no esté para jugar los 90 minutos, pero sí podrá jugar. Le falta una marcha más, pero está bien físicamente".

El técnico ya cuenta con las bajas de Pibe, con un esguince de tobillo, y de Javi López, que arrastra una sanción de la pasada temporada. Por tanto, tan solo cuenta con dos efectivos naturales para la banda. Pese a ello, Luismi apunta que "hay otros compañeros que están bien" y el equipo se debe aprovechar de ello en un duelo que será "bonito" por el gran ambiente que se espera. "Es algo que nos motiva y que nos hará estar más concentrados", analiza el técnico, que ya prepara al equipo con la ilusión de iniciar la liga. "Queremos ver hasta dónde podemos llegar", avisa.