Juanjo García: "Antes de ir a por la liga debemos ser constantes"

El Poio Pescamar comenzó el pasado lunes a preparar la temporada que comenzará oficialmente el día 29. Lo hizo con Dani Díaz como entrenador, que sustituye a Marcio Santos al frente del equipo rojillo. Con el lucense, el equipo conservero busca volver a recuperar la ilusión de la plantilla y mejorar los registros del pasado curso, después de un año en el que, por primera vez, empeoró su clasificación con respecto a la del año anterior. Habla el presidente, Juanjo García, que es ambicioso pero a la vez precavido para no dar tres pasos adelante antes del primero.

- Comienza una nueva etapa con el cambio de entrenador. ¿Qué esperan de ella?

- Va a ser la sexta campaña en Primera División. Creemos que ya estamos asentados. Queremos hacer algo bonito y luchar por unos puestos más altos. Hemos ido mejorando año a año salvo este último, en el que quedamos séptimos cuando hace dos temporadas fuimos sextos. Dimos un pequeño paso atrás. Queremos recuperar sensaciones, volver a estar arriba y no descolgarnos tan rápido de los puestos de cabeza como nos pasó el pasado curso. Tenemos muchísima ilusión. Queremos dar alegrías a la afición y para eso solo hay una receta: trabajo, trabajo y trabajo.

- Da la sensación de que el Poio necesitaba un cambio. El ambiente estaba viciado.

- Creíamos que debíamos cambiar el cuerpo técnico y trabajar de otra forma. No mejor ni peor, sino de otra forma. Apostamos por gente joven, que puede trabajar 100% en el club. Y ahora solo se necesita suerte

- Apuestan por Dani Díaz, un entrenador ya conocido en el club. Imagino que confían en él porque llega más formado.

- Sí, ya había trabajado para este club y lo había dado todo. Ejerció como preparador físico y segundo entrenador. Ahora viene más preparado, con la ventaja de haber trabajado con Diego Ríos, uno de los mejores entrenadores del fútbol sala nacional, y ser primer entrenador de un equipo profesional. Creíamos que era una apuesta importante y que se le merecía.

- Han mantenido el bloque del pasado curso y lo han reforzado con tres jugadoras. Es una apuesta ambiciosa.

- Hemos mantenido el bloque y estamos contentos cos los fichajes. Empezamos a trabajar con savia nueva. E incorporaremos algo interesante en los próximos días.

- Usted nunca esconde que el objetivo del club a medio plazo pasa por ganar un título nacional. ¿Este año es posible?

- No, usted mismo lo acaba de decir: es a medio plazo, no a corto. Primero debemos acostumbrarnos a ser constantes. Hemos sido capaces de ganar al Atlético de Madrid en su casa en los dos últimos años, pero también perdemos contra el colista. Ése es el problema: no somos un equipo constante. La liga son palabras mayores. Es cierto que ese club quiere algún día llegar a ese reto. Pero sabemos que eso no es de un año para otro.

- Entonces, ¿es Dani Díaz una apuesta de futuro?

- No nos gusta estar cambiando cada dos años de entrenador. Necesitamos una persona que quiera estar aquí por un tiempo. Buscamos un proyecto a, mínimo, tres años.