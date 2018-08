El Teucro apuesta por la gente de la casa

El Teucro se mantiene fiel a su filosofía de trabajar con personas que conocen bien la casa y así es como se ha confeccionado el cuerpo técnico del primer equipo, que fue presentado ayer en las instalaciones del Hotel Rías Bajas (que esta temporada será patrocinador del equipo cadete masculino).

Con el entrenador, Luis Montes, a la cabeza, junto a los directivos José Ameijeiras, Fran Sánchez y José Antonio García "Cáceres", estuvieron el segundo técnico, Adrián Méndez, que también será el entrenador del filial, que milita en Primera Nacional; el delegado, Javier Domínguez; el preparador físico, Toño Puga; el fisioterapeuta, Javier Martín, y el masajista, Miguel Pérez. También forma parte del equipo la doctora Elena Conde, que ayer no pudo estar presente en la cita.

El Teucro disputará esta noche, a partir de las 20.00 horas en el Pabellón Municipal, su tercer compromiso de pretemporada. En esta ocasión visitará Pontevedra el ABC portugués, al que se volverá a medir el martes en Braga.

"El grupo está funcionando bien, los nuevos se están adaptando muy rápido", comentó Luis Montes, que señaló también que "es verdad que a nivel de juego todavía nos está costando coger el modelo, hay un par de jugadores en puestos clave a los que tenemos que ir haciendo entrar en las ideas que tenemos".

El técnico se mostró muy satisfecho con el compromiso de su plantilla y destacó especialmente a los más jóvenes. "Me están sorprendiendo mucho, sobre todo porque no habían tenido nunca una carga de trabajo como esta, que no habían hecho pretemporadas en alto nivel, y se están adaptando muy bien. Por ejemplo, Sergio lo hizo muy bien en el amistoso, Samuel Pereiro, Cristian... todos los chicos del segundo equipo", apuntó.

Con respecto a los más veteranos, Montes comentó que "a lo mejor Davor, que tiene más experiencia, está teniendo una adaptación muy rápida, o el caso de Facundo, que ya jugaba en España, es distinto a lo mejor al de Guillermo, que viene de Argentina y le está costando un poquito más".

El técnico explicó que, de momento, está "incidiendo mucho en la parte física, en ir interioizando el modelo de juego y que los jugadores nuevos vayan entrando en la dinámica del equipo".

Por ahora, el único que todavía no ha podido trabajar con el grupo por motivos físicos es Iván, que continúa recuperándose de su lesión. Domingo Luis, que disputó con la selección española juvenil el Europeo, tendrá una semana de vacaciones y después se incorporará.