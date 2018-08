Joselu Gómez: "No traicioné al Pontevedra, el Racing fue siempre mi prioridad"

Era el deseado por el Pontevedra, pero acabó prefiriendo quedarse en el Racing de Ferrol para sacarlo del pozo de la Tercera en el que él, junto al resto de sus compañeros, lo había sumido. La moneda en el culebrón del verano entre do equipos vecinos pero rivales y que se miran siempre de refilón finalmente sonrío al verde. Y ahora, Joselu explica su versión de la negociación con el Pontevedra y recalca su fidelidad al Racing. Hoy se verá las caras con el que pudo ser su equipo, aunque asegura verlo como amistoso más, ya que entiende que su fichaje frustrado por el club lerezano es "una cosa del fútbol".

Pudo ser y no fue. Joselu Gómez (Ribeira, 1987) era el delantero elegido para reforzar el ataque del Pontevedra. Él estaba interesado en fichar por el club granate y el equipo de Pasarón consideraba que con el punta podría dar un salto de calidad a su plantilla. Sin embargo, cuando todo parecía cerca de hacerse, el atacante decidió seguir en Tercera con el Racing de Ferrol y respetar su contrato. Hoy, Pontevedra y Joselu se vuelven a ver las caras en A Malata, en el penúltimo amistoso de pretemporada para los granates (A Malata, 20 horas).

- Estuvieron inmersos en la Copa Diputación de A Coruña y este curso tendrán una presión brutal por ascender. ¿Qué sensaciones les han dejado estos partidos de pretemporada?

- Sí, desde que yo estoy aquí es una Copa que jugamos todos los años y en la que casi siempre estamos en la final. Es un torneo diferente. Estamos jugando en campos de hierba artificial, que son los que nos encontraremos también en la liga. Las sensaciones son buenas a pesar de que todavía falta mucho para conseguir el objetivo. Esto es muy largo y nos quedan diez meses. Pero estamos contentos de cómo nos están yendo las cosas en este día a día

- Después de una temporada en la que bajaron pese a aspirar a estar arriba, este curso su objetivo ineludible es el ascenso.

- Sí, es así. No se puede ocultar. El club tuvo un descenso el año pasado y la obligación de los jugadores es hacer que el Racing retorne a Segunda B. Vamos a tratar de que así sea. Nos van a meter presión todos y nosotros no tenemos que meternos todavía más. Debemos trabajar y hacer un equipo, que es lo que estamos tratando de conseguir.

- Desde fuera, da la sensación de que las cosas se están haciendo bien en el Racing de Ferrol a raíz de la llegada del nuevo propietario. Pese al descenso, el Racing parece un club serio.

- El club siempre fue un club serio desde que yo estoy aquí. Ahora lo sigue siendo, aunque han cambiado y siguen cambiando muchas cosas para mejor. Eso nos va a ayudar a los jugadores y al cuerpo técnico a ser mejores. Seremos un equipo mucho más fuerte. Todos los que estamos en el barco estamos poniendo todo de nuestra parte para conseguir ese objetivo en forma de ascenso.

- Al final, usted apostó por quedarse en Tercera con el Racing pese a que estuvo cerca de llegar al Pontevedra. ¿Qué fue lo que pasó?

- Yo cuando acabé la temporada hablé con el Racing. Les dije que me quedaba un año de contrato y que mi idea era ayudar al club también sintiéndome culpable por el descenso. La temporada pasada fue mi peor curso aquí. El club evidentemente necesitó tiempo. Cuando me dijo que sí que era viable contar conmigo y entonces no dudé. Quería ayudarles a salir del pozo. Sí que es cierto que tuve acercamientos con otros clubes como pudo ser el Pontevedra, pero son cosas del fútbol. A veces no se dan. El Racing decidió que yo podía formar parte del proyecto y yo me debía al equipo porque tenía un año más de contrato.

- Pero, en el caso de que el Racing de Ferrol no pudiese asumir su ficha, ¿había llegado ya a un acuerdo con el Pontevedra?

- Bueno, habíamos hablado. Todavía no habíamos llegado a un acuerdo, pero sí que hablamos. Pero eso es pasado y ahora solo me centro en el Racing, que fue mi única prioridad al acabar la temporada a pesar de que, con el cambio de propietario, el club tuvo que atender otras cosas primero antes que las peticiones de los jugadores. Nos quedamos solo cuatro. Carlos Mouriz hizo las cosas despacio, con cabeza y bien y ahora tenemos que reflejarlo nosotros en el terreno de juego

- Se dice que se queda en el Racing porque le han prometido un aumento de sueldo si ascienden.

- Yo tengo un año de contrato y todavía no nos hemos sentado. Sabemos que la idea que tenemos ambos, pero por ahora no hay nada cerrado. Lo del salario son cosas que no son verdad. Es normal que la gente hable.

- O sea que a día de hoy mantiene el mismo contrato con el Racing.

- Sí, tenemos que hablar en los próximos días. Pero no va a ser un problema. Mientras el club esté a gusto conmigo, yo estoy a gusto en Ferrol.

- Obviamente solo piensa en el Racing, pero no sé si esta historia que ha habido entre el Pontevedra y Joselu hace que ya vea las puertas granates definitivamente cerradas para el futuro.

- No pienso en eso, sinceramente. Me queda un año más aquí y espero que sean muchos más. Quiero conseguir el objetivo del ascenso

-¿Entiende que se piense que ha traicionado al Pontevedra porque el fichaje estaba prácticamente hecho?

- No. En tal caso traicionaría al Racing, que era donde tenía contrato. No puedo traicionar a nadie teniendo contrato en el Racing. El fútbol tiene estas cosas. A veces los clubes quieren jugadores y finalmente se echan atrás y otras son los futbolistas los que se echan atrás. Son cosas del fútbol. Yo me debía y me debo al Racing. Lo demás no me interesa. Lo que piensen en Pontevedra pasa en Pontevedra y lo que piensen en Ferrol es lo que realmente a mí me importa.

- Hoy se ve las caras con el Pontevedra. Más allá de la rivalidad, será una buena prueba para ambos conjuntos.

- Sí, pero al final no es más que un partido amistoso. Se va a quedar en eso. Poco a poco ya estamos teniendo rivales más exigentes, como el Compos hace unos días y el Pontevedra ahora. Lo importante es el primer partido de liga del día 25, contra el Somozas. La pretemporada solo sirve para coger sensaciones.

- ¿Espera que alguien del Pontevedra se acerque a usted para hablar y aclarar las cosas?

- Seguramente se acercarán. Pero los que se acercarán serán los compañeros que he tenido y contra los que he jugado en los últimos años. No espero otra cosa que esa, porque que se acercase alguien más no sería normal tampoco.