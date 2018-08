Cuatro décadas de fiel dedicación

"Se me va a hacer raro cuando termine", admite Rafa Vidal, con su característica discreción y cautela. Todo un icono del Pontevedra CF que el próximo mes de octubre se jubilará después de 40 años de dedicación absoluta al club. Empezó en 1978 como delegado del conjunto juvenil y varias temporadas después se convirtió en el encargado del material del primer equipo. Ahora, tras cuatro décadas trabajando horas y horas en Pasarón, de lunes a domingo, con solo dos sábados libres al mes (coincidiendo con los partidos en casa) y viajando con el equipo por toda la geografía española, en Segunda B, Tercera y Segunda A, a Rafa Vidal se le acerca el momento de la despedida. "Voy a echarlo mucho de menos", admite, pero también confiesa que tiene ganas de pasar más tiempo con su familia.

Seguirá yendo a Pasarón, pues como él mismo comenta "sigo siendo socio y pequeño accionista". De momento, cree que el equipo de este año "tiene buena pinta", pero también se muestra cauto, haciendo suyo el discurso de ir partido a partido que enarbola que Luismi. "Ahora hay que verlos en la liga, pero yo creo que va a funcionar bien", señala.

No oculta su pasión por un club por el que ha dado todo en estos últimos 40 años y que, a cambio, le ha regalado algunos de los momentos más especiales de su vida.

Rafa Vidal ha visto pasar por el palco de Pasarón a nada menos que 14 presidentes y ha trabajado junto a 32 entrenadores de los que guarda muy buen recuerdo, con una única excepción de la que no necesita hablar.

Aunque valora mucho lo que todas esas personas han aportado al Pontevedra, Rafa no puede evitar señalar a una que le marcó especialmente: Héctor Rial. "Era un caballero del fútbol. Le tenía un cariño al Pontevedra impresionante", comenta el encargado de mantenimiento, que habla de este icono granate con verdadera devoción. Recuerda especialmente uno de los momentos más difíciles de la historia reciente de la entidad, cuando los problemas económicos empezaban a acuciar al club y Héctor Rial hizo gala de su generosidad con el equipo, dejando en el vestuario un millón de pesetas "para que cada uno cogiera lo que necesitara".

Vidal también recuerda con especial cariño el ascenso del año 84 contra el Eibar. "Para mí, fue una de las fases de ascenso en las que más gente hubo. Yo no pude ir a Eibar porque me quedé aquí organizándolo todo un poco y fui a esperar al equipo a Soutelo; recuerdo que desde allí hasta Pontevedra había mucha gente acompañando al autobús, coches pitando y con las banderas, así hasta el ayuntamiento. Lo recuerdo más espectacular que el ascenso a Segunda A, que también fue muy importante", señala.

También recuerda el gran ambiente que se vivía antiguamente en Pasarón, algo que ahora cuesta más ver. "Yo creo que influyen mucho los partidos televisados y también que hay prácticamente un equipo en cada barrio, da igual en qué categoría esté".

Colecciones

Antes que en el Pontevedra, Rafa Vidal estuvo en el Sporting Pontevedrés, en el Sporting Barca (Poio) y en el Atlántida (lo que hoy es el Eiriña). Comenta que el material del fútbol ha cambiado mucho en estos 40 años, no solo por los componentes de las camisetas, pantalones, espinilleras, etc, sino también por la cantidad de elementos que se manejan, ya que "antes había el material justo, no como ahora, que hay en abundancia".

En Pasarón, Rafa Vidal guarda una colección de decenas de banderines de equipos de fútbol que han pasado por el campo municipal, así como de camisetas del primer equipo del Pontevedra."Siempre hay alguna que te gusta más que otra, pero todas son bonitas", apunta sin ser capaz de decidirse por una en concreto, aunque admite que "destacaría, quizá, las de los ascensos".

No quiere aventurarse a hablar de un posible ascenso esta temporada, pero confía plenamente en que Luismi lo hará bien, además de que le gusta que un hombre con el que compartió vestuario como jugador sea ahora el técnico.