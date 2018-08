- ¿Cómo está siendo su adaptación al equipo?

- Muy bien, se ve un grupo muy bueno y creo que es muy importante que en un equipo de Segunda B haya un buen vestuario, porque en los momentos malos se nota. Por parte de todos, tanto el club, como los compañeros, el cuerpo técnico y los trabajadores, me están haciendo fácil la adaptación. Estoy deseando poder conocerlos bien y empezar a disfrutar. Ojalá que podamos hacer un buen año.

- ¿Y qué tal con Luismi? ¿Su sistema de trabajo es muy diferente al que ha tenido en otros equipos?

- Me ha sorprendido lo claro que tiene su intención de jugar al fútbol. La confianza que transmite a un jugador no se nota tanto en un mes, pero insistir tanto en jugar, en no tener miedo a perder, me gusta mucho. El equipo está trabajado, sabe lo que quiere y aunque muchas veces esta forma de jugar te puede restar, yo pienso que a final de año, si tú crees en ello, te puede dar muchos puntos.

- ¿Qué quiere aportar Mikel Arruabarrena a este Pontevedra?

- Tengo 35 años pero todavía tengo ilusión, si la hubiera perdido no me iría de mi casa a 800 kilómetros para pasar el año. Ojalá pueda aportar muchos goles y voy a aportar trabajo, experiencia, que creo que es un equipo que igual tiene falta de veteranía en cuanto a edad, porque creo que aquí somos pocos los que pasamos la treintena. Lo que tenemos que intentar es creer en lo que hacemos, trabajar y enchufar a la gente, porque por lo que me han comentado, esta afición cuando se engancha lo hace de verdad y este club mueve a mucha gente.