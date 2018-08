Mikel Arruabarrena: "Tengo 35 años y entiendo las dudas, pero me veo bien"

El último fichaje del Pontevedra ya entrena con sus compañeros, aunque a menor ritmo, para llegar a tope al inicio de la competición liguera del próximo 25 de agosto. Mikel Arruabarrena asegura estar bien físicamente y se remonta a las dos últimas temporadas, en las que firmó un buen papel en Chipre, jugando rondas previas de la Europa League. El delantero vasco entiende que haya gente que dude porque en los últimos seis meses no le acompañó la suerte en el Fuenlabrada. El "nueve" explica cómo ha sido esa etapa y se muestra muy ilusionado con el proyecto granate.

Ilusionado y con muchas ganas de demostrar que todavía tiene mucho fútbol en sus botas, Mikel Arruabarrena trabaja duro estos días para llegar lo antes posible al nivel de sus compañeros, que le llevan un mes de ventaja esta pretemporada. El delantero vasco, que está a punto de ser padre, habla sin tapujos de su mala experiencia en Fuenlabrada, pero se muestra muy positivo con esta nueva etapa en el Pontevedra. Confía en el proyecto, en la plantilla que se ha confeccionado y en Luismi para que esta temporada sea muy buena para todos.

- Había varios equipos interesados en su fichaje, ¿qué le hizo decidirse por el Pontevedra?

- Sí que había otros equipos que estaban interesados, pero me decidí por el Pontevedra porque desde un principio fueron claros, me querían a mí e hicieron una propuesta para llegar a un acuerdo en la rescisión con el Fuenlabrada. Estoy encantado y tomo la decisión porque ellos han sido muy firmes en que me querían y ser tan fiel con una idea me ha hecho tirar para delante.

- Además, ya conocía el club, el año pasado jugó en Pasarón con el Fuenlabrada y le convencería el proyecto, ¿no?

- Claro, hay que mirarlo todo. Tengo amigos de la infancia que jugaron aquí y me han hablado muy bien, a todo el que he podido preguntar me ha hablado muy bien de la ciudad y del club, y después me gusta el proyecto. Se ve que se está haciendo un buen equipo. Se están consiguiendo muy buenos resultados en pretemporada y la forma de jugar que quiere el entrenador. A un delantero siempre le gusta que el equipo sea dominador y que se llegue al área contraria.

- Hay cierta duda con su estado físico por su edad. ¿Usted cómo se ve?

- Tengo 35 años, pero es que me veo bien. Hace menos de un año estaba jugando previas de Europa League con un equipo de Chipre, creo que fueron seis partidos contra equipos como el Austria de Viena y me sentí bien. El primer año, entre Liga y Copa, hice unos 16 goles y el segundo hice seis o siete. A mí lo que me ha matado, por eso entiendo la duda, han sido estos últimos seis meses terroríficos para mí.

- ¿Cómo fue esa etapa en el Fuenlabrada?

- Llego a un equipo que parecía que iba a ascender y desde que llego yo sale todo mal: me rompo el quinto meta y estoy dos meses y pico parado, después me cuesta arrancar y el entrenador decide jugar con un único delantero y, siendo sincero, creo que teníamos al mejor de toda la Segunda B, que era Dioni. Si yo me viese mal, cogería las maletas y me iría a casa. Voy a ser padre dentro de diez días y hay cosas a las que les doy más prioridad que al fútbol. He tenido pocas lesiones, en todos los equipos en los que he estado he jugado más de 30 partidos. Me veo bien, necesito un poco de ritmo y partidos. Este último mes en Fuenlabrada ha sido complicado, ellos querían que saliese, yo no me quería ir "regalado" y ha sido una pelea por la que al final, en la última semana, me han tenido un poco al margen, por lo que ha sido complicado física y mentalmente. Ahora lo que necesito es conocer a los compañeros y entrenar con ellos.

- Ahora, a toro pasado, ¿se arrepiente de haber fichado por el Fuenlabrada?

- Las decisiones se toman y hay que dejar todo atrás. He aprendido mucho en el fútbol, he tomado muy buenas decisiones, malas decisiones... He vivido de todo, ascensos, descensos, he sido el alma mater, he estado cuatro semanas seguidas en la grada... No quiero darle vueltas, pero si tuviese ahora mismo la oportunidad de tomar esa decisión otra vez, no la tomaría.