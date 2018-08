Arruabarrena, al margen pero "listo"

Mikel Arruabarrena ya viste de granate. El delantero vasco llegó la noche del pasado lunes a Pontevedra y en la mañana de ayer ya estuvo en el campo de A Seca para conocer a sus nuevos compañeros y realizar su primera sesión a las órdenes de Luismi y su cuerpo técnico.

El ex futbolista del Fuenlabrada realizó trabajo de fuerza y estiramientos estáticos junto al resto del equipo. También tocó algo de balón para realizar desplazamiento en torno. Pero en cuanto sus compañeros subieron el ritmo, él comenzó el trabajo al margen junto a Álex González, que continúa realizando trabajo de readaptación por sus molestias musculares.

Pese a este inicio a menor ritmo, Luismi destacó posteriormente en rueda de prensa que el futbolista ya se encuentra "listo" para entrar en el equipo. Arruabarrena ha dejado atrás los problemas en el gemelo interno que padecía a finales de julio y "está bien". "Hizo trabajo aparte por precaución. Fue una toma de contacto y adaptación. Recorrió muchos kilómetros en coche y queríamos tener cuidado", expresó el técnico.

De hecho, la idea del Pontevedra es que el futbolista debute mañana en Betanzos con la camiseta granate, en el partido amistoso que les enfrenta al equipo local en el García Hermanos. "Veremos si juega. Queremos que tenga al menos unos minutos para que se vaya adaptando a nosotros", expresó el preparador vigués.

Experiencia

En su encuentro con los medios, Luismi mostró su satisfacción por la llegada de la última pieza que le faltaba para completar la plantilla. "Era lo que queríamos y necesitábamos para que pueda competir con Javi Pazos y Rivera ahí arriba", recalcó el técnico granate, que aseguró estar contento: "Tenemos a los jugadores que queríamos".

Su edad (cumplirá 36 años en febrero) y los problemas en forma de lesión que tuvo en Fuenlabrada durante los primeros seis meses del año no preocupan al técnico: "La lesión que tuvo no fue muscular. En cuanto a la edad, no me preocupa sino al contrario. Queríamos un jugador con bagaje e inteligente, que nos permitiese tener ese equilibrio entre jóvenes y veteranos".

Por ello, Luismi considera que Arruabarrena le podrá dar al equipo "presencia y saber estar". "Es un jugador contrastado en la categoría, que puede competir contra centrales experimentados", apuntó el prepador.

El delantero vasco es un "perfil diferente", "con más presencia en el juego aéreo, de área y finalizador". En resumen, "un rematador que esté pendiente de esos centros y que pueda ayudar en el juego directo, porque no todo va a ser combinativo".

Sobre si lo ve compatible con Javi Pazos, Luismi destacó que ambos podrían jugar juntos porque tienen características diferentes. "Seguro que en algunos momentos los empleamos conjuntamente. Pero mi idea no es jugar de forma habitual con dos delanteros", finalizó el preparador.