Javi López: "Veo al grupo muy unido, esa es la clave"

Es uno de los refuerzos que ha llegado al Pontevedra este verano, pero en los primeros partidos de pretemporada parecía que lleva vistiendo la camiseta granate toda la vida. Y es que Javi López, al igual que los otros siete fichajes que ha hecho el club, se ha adaptado rápido y bien tanto al sistema de trabajo de Luismi Areda como al equipo, del que destaca el buen ambiente que se ha creado entre todos. El extremo malagueño confiesa que todavía no ha alcanzado su mejor nivel, algo lógico porque la pretemporada acaba de empezar, y promete dar mucho más de sí.

- Llevan casi un mes entrenando, ¿cómo ha sido su adaptación?

- En principio, desde el primer día, bien. Estoy muy contento de estar aquí, los compañeros me han ayudado mucho y en la ciudad también me siento muy cómodo y me gusta mucho.

- Desde fuera parece que hay muy buen ambiente en la plantilla, ¿es así?

- Desde el primer momento veo al grupo muy unido. Al final, para hacer algo grande, la clave es tener un buen vestuario.

- ¿Cómo se está encontrando físicamente? ¿Cómo ha sido la vuelta al trabajo después de las vacaciones?

- Hemos ido de menos a más en los entrenamientos y creo que, en general, no me he perdido ningún entrenamiento ni nada y físicamente me encuentro bastante bien.

- ¿El sistema de trabajo de Luismi es similar o diferente al que ha tenido en otros equipos?

- Cada cuerpo técnico tiene su método, yo estoy muy contento con el que hay aquí. Es cierto que algunos prefieren dobles sesiones más que una única sesión que se hace un poco larga, pero hacemos todo lo que tenemos que hacer ya por la mañana y listo.

- ¿Cómo se está encontrando en los primeros partidos de pretemporada?

-Individualmente sí que es verdad que no he estado cómodo del todo en los primeros partidos, en los siguientes me he encontrado mejor, he tocado más balón, he participado más, pero creo que aún puedo dar mucho más, que esto no ha hecho más que empezar y que poco a poco me iré encontrando mejor.

- ¿Y cómo ha visto al equipo en estos encuentros?

- Creo que hay un buen grupo, bastante calidad y mucho trabajo y creo que si todos vamos a una podemos hacer algo bonito.

- Contra el Compostela, Churre marcó gol rematando un centro suyo en una falta lateral. ¿Se ve como una figura importante en las acciones a balón parado este año? ¿Se siente cómodo con esa responsabilidad?

- Siempre ha sido algo que se me ha dado bien en todos los equipos en los que he estado, he sacado muchas veces las jugadas de estrategia, y yo me siento a gusto en esa faceta, contento con ese papel, pero es el entrenador el que lo tiene que decidir.

- Se ha dicho en varias ocasiones desde el club y el propio Luismi que solo falta un delantero para cerrar la plantilla. ¿Usted considera que el equipo agradecería tener más gol?

- Al final, todo lo que venga para sumar, bueno es. Es cierto que tenemos a Javi y a Rivera, que lo están haciendo bien; uno viene con mucha ilusión y del otro ya se han visto sus números en temporadas anteriores.

- ¿Cómo ve el grupo de liga? ¿Hay algún rival al que tengan más "miedo" que a otros? ¿Y ve al Pontevedra entre los mejores?

- Hay equipos fuertes. Por ejemplo, te fijas en la Cultural, que es el que ha bajado de Segunda y está haciendo buen equipo; Salamanca está haciendo las cosas bien, Ponferradina... Es verdad que al final siempre hay algún filial que se mete arriba, siempre hay alguna sorpresa, y esperemos estar nosotros también entre ese grupo que peleará en la parte alta.

- A priori, parece que el inicio de la liga va a ser muy exigente para el Pontevedra, empezando fuera de casa contra el Unionistas y con la visita en la segunda jornada de la Cultural Leonesa. ¿Usted cómo lo ve?

- Al final, en Segunda B, todos los partidos para mí son complicados. Se ganan por pequeños detalles. Nosotros vamos a empezar fuera de casa, va a ser un encuentro complicado, pero vamos a buscar los tres puntos como sea.