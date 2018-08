Carmela Silva recibe a Paloma González y destaca el papel de las mujeres deportistas

La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, junto a la diputada de Deportes, Chelo Besada, recibieron ayer en el Pazo Provincial a la deportista Paloma González, que acaba de lograr, junto a su hermana Paula, la medalla de oro en la categoría femenina en el Campeonato del Mundo de Vela de la clase vaurien, celebrado a finales de julio en Alemania.

Las dos hermanas lograron, además, el bronce en la categoría júnior, en la que compiten equipos de hombres y mujeres y ellas formaban el único femenino.

Carmela Silva se mostró muy orgullosa por "poñer en valor, unha vez máis, estes dous novos éxitos de mulleres no mundo do deporte. É algo que temos que facer sempre porque son as mulleres as que están dándonos tantas alegrías e gañando as medallas. É moi importante que o destaquemos porque, por desgraza, elas teñen moitas máis dificultades para poder conquistar éxitos deportivos e porque hai moito menos apoio para o deporte feminino".

La presidenta destacó que, "ten un enorme valor o que fan as nosas mulleres deportistas. Paloma e Paula, e a súa irmá Mirian que tamén compite, son deportistas que teñen acadado enormes éxitos, pero que aínda lles quedan moitos máis por conseguir".

Paloma González agradeció la recepción se mostró convencida de que actos como este sirven también para que "o deporte feminino estea sendo cada vez máis considerado e máis posto en valor".