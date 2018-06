Adrián León y el Pontevedra están cerca

Las negociaciones entre el Pontevedra CF y Adrián León avanzan, aunque a paso lento. El club le hizo llegar al futbolista una oferta de renovación a finales de la semana pasada con el domingo como fecha límite para responder. Su representante, Rodrigo Lobelle, confirmó que ya han contestado a la dirección deportiva granate con una contraoferta, matizando algunos puntos de la propuesta inicial, con lo que, nunca mejor dicho, la pelota está ahora en el tejado de la entidad de Pasarón.

Las diferencias entre la oferta del Pontevedra y lo que pide el futbolista son muy pequeñas, por lo que lo lógico es que se alcance un acuerdo pronto. Tanto Adrián León como su agente son optimistas en cuanto al camino que están tomando las negociaciones, pero el centrocampista asegura que no tiene prisa por decidir su futuro.

Antes de entrar a valorar otras propuestas, Adrián León quiere intentar llegar a un acuerdo con el Pontevedra. Aunque a nivel deportivo no ha sido un gran año, el futbolista cántabro se ha sentido cómodo en la entidad y su primera opción es seguir como granate la próxima temporada. Sin embargo, en el punto en el que se encuentran las conversaciones, su continuidad ya no dependerá solamente de él.

"No lo quiero tomar con prisa, porque a la hora de decidir hay que hacerlo con calma para escoger siempre lo mejor", admitió el futbolista, que tampoco tiene en mente cuándo se podría resolver su situación porque "no me quiero marcar unos plazos".

Los objetivos que se marque el Pontevedra para la próxima temporada serán un factor importante para muchos de los jugadores que están pendientes de renovar y también para los futuros fichajes del club. En este sentido, Adrián León comentó que, "obviamente, me imagino que todo el Pontevedra quiere que la próxima temporada sea mejor que ésta, aunque se haya conseguido un título".

Además de la propuesta económica, el proyecto deportivo influye seriamente a la hora de tomar una decisión. Adrián León valora positivamente las renovaciones de Edu Sousa, Mouriño, Álex Fernández y David Castro, así como las propuestas que han hecho a otros de sus compañeros, como David Goldar, Álex González, Éder y Jimmy. "De momento, sé que hay jugadores que han renovado, que es importante para el equipo, y otros que están en negociaciones y que pueden renovar pronto, o no, pero yo creo que la idea que tiene el club de continuidad es buena", comentó al respecto.

Un fijo en los onces

Tanto con Luisito como con Luismi, Adrián León ha sido uno de los fijos en los equipos titulares del Pontevedra CF la pasada temporada.

El centrocampista fue el tercer futbolista con más minutos acumulados (2.670), solo superado por Edu (3.330) y David Goldar (2.776). Participó en 31 partidos, 30 de ellos como titular, y actuó tanto en el centro del campo, como volante defensivo, como de central.