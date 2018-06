Las conversaciones entre el Pontevedra y Jimmy, en "stand by"

Más allá del caso Jorge Hernández, que permanece sin movimientos, el Pontevedra tiene más frentes abiertos. Uno de ellos es del lateral izquierdo y su negociación con Óscar Seoane "Jimmy".

En este caso, el club sí ha hecho una oferta de renovación al zaguero santiagués que ha dicho "no" a esta primera propuesta debido a que no le convencían las condiciones ofrecidas.

La oferta del equipo granate es algo inferior al anterior contrato con el club debido a que el futbolista ha estado lesionado exactamente la mitad de la temporada. El zaguero zurdo disputó 18 encuentros esta temporada en liga, 15 de ellos como titular. En total, 1.400 minutos en los que logró anotar un gol, en el 2-0 contra el Cerceda de la primera vuelta.

Jimmy sufrió un problema en el menisco tras un choque contra un jugador del Sanse en la jornada 6. De la lesión fue operado con éxito en octubre por el doctor Barragáns y en diciembre regresó para disputar unos minutos en casa contra la Gimnástica Segoviana.

Pero en febrero, un problema muscular producido en un partido de Copa Federación le llevó a perderse desde la jornada 25 a la 32. Contra el Talavera volvió a recaer y tan solo estuvo disponible para los tres últimos encuentros.

Pese al mal año a nivel de dolencias, Jimmy está "contento" en Pontevedra y su idea es quedarse. Pero no a cualquier precio. "El Pontevedra es un grandísimo club y yo quiero quedarme. El trato ha sido bueno y no creo que tengan queja de mí porque me gusta trabajar. Pero ya no tengo 20 años y no prima solo el nombre del equipo", destaca el santiagués.

De este modo, el tema está en "stand by" porque, por el momento el equipo lerezano no le ha ofrecido una mejora de condiciones con respecto a la primera propuesta.

Al igual que en el caso de Jorge Hernández, el club granate sondea el mercado para valorar posibles laterales izquierdos y ponderar si merece hacer por ellos un esfuerzo o renovar a un Jimmy que, a sus casi 31 años, ofrece un currículum con una dilatada experiencia en la categoría.