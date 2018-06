Edu Sousa solo piensa en granate

No tienen prisa. Pontevedra y Edu Sousa mantienen abiertas desde hace varios días las negociaciones para ampliar su vinculación y cristalizar, al menos, el séptimo año de relación entre ambas partes.

El portero cuenta con una propuesta firme de renovación por parte del Pontevedra, que lo considera una pieza importante de cara al futuro por su aportación no solo futbolística, sino como líder del vestuario.

Sin embargo, por el momento, ambas partes no han llegado a un acuerdo definitivo. El capitán granate cuenta con numerosas ofertas de otros equipos de la categoría encima de la mesa. Pero seguirá escuchando primero al Pontevedra. Edu solo piensa en granate. "Por suerte, este año no me han faltado ofertas. Tengo posibilidades, pero yo he dicho siempre que quiero hacer cosas grandes con el Pontevedra. Creo que estoy en el lugar adecuado para ello", explica el cancerbero.

Edu destaca que a día de hoy, no hay ninguna propuesta que se salga de la tabla a nivel económico. "Hay cuatro o cinco equipos que pagan salarios de otra categoría. El resto se mueven más o menos, por un mismo baremo en el que las diferencias no son abismales", señala. Preguntado por si alguno de ellos le ha puesto una oferta encima de la mesa, Sousa explica que no tiene "propuestas firmes" por parte de ninguno. Es decir, sin decirlo, reconoce el interés de alguno de los gallitos de la categoría por hacerse con sus servicios.

El guardameta de Tui destaca que el tema económico no es su prioridad. A estas alturas, lo que busca principalmente son aspiraciones deportivas. "No se trata de que presenten a Edu un proyecto ganador. A mí no me tienen que presentar nada porque no soy más que nadie. Pero sí quiero estar en el Pontevedra y rodeado de ganadores. Quiero pensar en grande", reconoce.

En este sentido, Sousa explica que "los grandes objetivos no se consiguen con el escudo ni mucho menos, sino trabajando como el que más".

Paciencia

De este modo, parece que las negociaciones se alargarán en el tiempo, ya que el Pontevedra Club de Fútbol está tratando de imponer calma y tantear las preferencias de los jugadores que han estado vinculados al club esta temporada antes de establecer un objetivo deportivo. Esta cuestión será una de las que marque el futuro de Edu, que explica que entre él y el club "hay una gran confianza", por lo que no hay porqué correr en el diálogo.

El meta reconoce que "desde fuera puede parecer que el Pontevedra se lo está tomando con mucha calma, pero no es así". "Yo soy partidario de hacer las cosas tranquilamente. Las prisas nunca fueron buenas, como se ha demostrado en muchas ocasiones", recalca el meta, que defiende la forma de trabajar de la institución lerezana. "Tengo claro que dentro de un mes el equipo no llegará a la pretemporada con solo tres jugadores en plantilla", zanja.

De este modo, el portero y el club granate buscarán llegar a un acuerdo para que Edu, uno de los futbolistas más queridos por la afición debido a sus actuaciones bajo palos y sus valores, cumpla su sexta temporada en el primer equipo y séptima en el Pontevedra.

El cancerbero, que pasó por las canteras de Celta, Atlético de Madrid y Deportivo de La Coruña y fue internacional sub-16 con España, recaló en el filial del Pontevedra en la temporada 2012-2013. Ese curso se hizo indiscutible en la Preferente Sur y se ganó su salto al primer equipo al verano siguiente.

En la campaña 2013-2014, Sousa comenzó a la sombra de Paco Fernández. Pero primero Nando y luego Manu Fernández le otorgaron la titularidad, que no perdería ya. Tras la decepción ante el Puertollano, el siguiente curso Sousa comenzó jugando. Perdió el puesto ante la mala racha del equipo, pero la ausencia de Lloves en el primer partido de Luisito hizo que recuperase un puesto que solo ha soltado por lesiones puntuales desde entonces.