Tres platas y dos bronces para la Gimnástica en el Autonómico

Las pistas del CGTD acogieron el pasado fin de semana el Campeonato Galego de Pruebas Combinadas, en el que participó la Sociedad Gimnástica con cinco atletas en el decathlón masculino sub 18, tres en el heptatlón femenino sub 18 y dos en el heptatlón absoluto.

En esta última categoría, Lucía Seijas logró la medalla de plata, siendo superada solo por la atleta del Atletismo Celta Eva Queimaño. Además, la también gimnástica Marina Porteiro acabó quinta, pero logró la primera posición en categoría sub 23.

Doble podio en el decatlón sub 18, con la plata de Hugo Silvares y el bronce de Yago Boleas, en una prueba en la que se impuso el atleta del CA Santiago Mario Cabaleiro. Además, Pablo Tojal finalizó cuarto, Marcos Villaverde fue octavo y la cruz en esta ocasión fue Roi Surribas, que se tuvo que retirar por lesión.

También doble podio para la Sociedad Gimnástica de Pontevedra en el heptatlón femenino sub 18, gracias a la plata de Clara Rivas y al bronce de Andrea Villaverde. La prueba la ganó Andrea Reija, del club Riazor de A Coruña.

En cuanto a las pruebas individuales, destacaron las victorias de Lucía Seijas en los 200 metros y salto de longitud, la de Andrea Villaverde en salto de longitud sub 18, las de Hugo Silvares en los 100 metros y los 110 metros vallas sub 18, las de Pablo Tojal en salto de longitud y pértiga sub 18 y la de Yago Boleas en lanzamiento de peso sub 18.