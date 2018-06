Iván Martín no seguirá y Adrián León tiene ofertas de Polonia

El Pontevedra continúa perfilando su plantilla para la próxima temporada y, según señaló el director deportivo, Roberto Feáns, estos días iba a hablar con los futbolistas que finalizaban su contrato para o bien hacerles llegar una oferta de renovación, o bien comunicarles que no contarían con ellos el próximo curso.

Todavía esperando están Iván Martín y Adrián León. El delantero tiene varias ofertas sobre la mesa, una de las más interesantes del Atlético Baleares, en el que volvería a coincidir con el técnico Manix Mandiola, y va a dejar un margen de un par de días para que el Pontevedra contacte con él, pero lo más seguro es que no continúe.

"Por lo que me comentó Feáns, creo que no seguiré la próxima temporada. Pero yo dije que hasta que no me confirmaran nada aquí no hablaría con nadie", comentó Iván Martín.

El delantero manifestó su deseo de continuar en el club granate, a pesar de que considera que la temporada "no ha sido buena ni para mí ni para el equipo". Aún así, Martín señala que "estoy contento porque los minutos que he tenido los he aprovechado y es con lo que me quedo. Además, no ha sido tan mala cuando hemos sido campeones de Copa".

En cuanto a su situación particular, el atacante comentó que ""me ha faltado un poco más de continuidad, pero son factores que no dependen de mí".

El caso de Adrián León es similar, pues fue uno de los jugadores con los que el club habló nada más terminar la temporada para que se pudiera ir de vacaciones a su casa, en Cantabria. Después de reunirse con Roberto Feáns, el centrocampista puso un mensaje en sus redes sociales que parecía una despedida no solo del club, sino también de la ciudad, pero negó que eso significase un adiós al Pontevedra y aseguró que simplemente se iba de vacaciones.

Sin embargo, Adrián León no ha recibido ninguna oferta concreta del Pontevedra CF. Así lo asegura su representante, que admite que el futbolista cuenta con varias ofertas de otros clubes de Segunda B, entre los que ha sonado con mucha fuerza el Burgos, y que también tiene propuestas para jugar la próxima temporada en un equipo de la primera división de Polonia.