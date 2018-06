El Pontevedra quiere mantener la defensa

El Pontevedra continúa con la planificación de su plantilla para la próxima temporada y, por los movimientos que ha llevado a cabo en los últimos días, parece claro que quiere mantener a los futbolistas de la línea defensiva. Así, el club ha hecho llegar a David Castro una oferta de renovación y le ha transmitido a David Goldar su deseo de que continúe en el equipo el próximo curso. Todo dependerá de las negociaciones que lleven a cabo estos días, pero en el caso del lateral izquierdo hay predisposición por las dos partes y el acuerdo parece que se podría alcanzar rápido.

Más complicado es el caso de David Goldar, que cuenta con varias ofertas de otros clubes que todavía no ha querido estudiar por respeto al Pontevedra.

Una vez confirmada la continuidad de Luismi como técnico del primer equipo, la entidad granate comenzó a hablar con los jugadores que interesa que sigan en plantilla la próxima temporada, como fue el caso del central de Portas, aunque ese deseo todavía está pendiente de traducirse en una propuesta concreta.

Goldar fue el jugador de campo que más minutos disputó esta temporada, solo superado por el portero, Edu Sousa. Participó en 32 partidos de liga, en 31 de ellos como titular, y marcó un gol. "Quería jugar minutos. Poco a poco he ido creciendo y creo que he aportado mi granito de arena y he intentado hacer mejor al Pontevedra", comentó al respecto el defensa, que valoró positivamente que los dos técnicos que dirigieron al equipo esta temporada, Luisito en la primera vuelta y Luismi en la segunda, confiasen en él.

El central pontevedrés considera que fue "de menos a más" en una "temporada difícil". "El inicio fue muy complicado. Después hubo muchos cambios, muchos altibajos y demasiadas emociones que no tenían que ver con simplemente lo deportivo, y eso nos repercute un poco a todos", comentó.

Oferta para David Castro

A quien el Pontevedra sí que ha hecho una oferta de renovación concreta es David Castro. El lateral izquierdo, que también puede actuar de central, señala que "mi primera opción es quedarme, pero no hay nada cerrado", aunque sí que reconoce que hay predisposición por las dos partes, por lo que en los próximos días podría haber acuerdo para su continuidad.

"Al final estoy muy contento. Me sentí a gusto, a pesar de que al principio me costó coger el ritmo. Estoy cerca de casa y el Pontevedra es un club grande, un histórico y a todo el mundo le gusta jugar aquí", afirma Castro.

La campaña 2017-2018 no comenzó del todo bien para el defensa, pero poco a poco se fue haciendo con un hueco en el equipo y acabó ganándose totalmente la confianza de Luismi. "Para mí la temporada acabó con buen sabor de boca, salvándonos y yo jugando. El objetivo, desde enero, pasó a ser otro y lo conseguimos. Acabo la temporada cansado mentalmente, pero viendo el lado positivo", señala.