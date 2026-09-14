El fútbol ourensano se une contra la ELA con un partido en O Couto: «Trato de vivir lo mejor posible los mejores días»

El fútbol ourensano —y también gallego— tiene una cita ineludible este miércoles a las 20.30 horas. El estadio de O Couto albergará un partido benéfico para dar visibilidad y recaudar fondos en la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Se enfrentarán la Unión Deportiva Ourense contra un combinado de futbolistas de toda la provincia. Cada entrada cuesta 5 euros y todo lo recaudado se destinará a Aodemper, la Asociación Ourensana de Esclerosis Múltiple, Párkinson y Enfermedades Raras. Para quien no pueda acudir y desee ayudar en forma de donativo, se facilita el número de cuenta ES91 0182 6853 9602 0155 8049 y el código de bízum 03605 (Caixa Bank).

Al frente de la selección ourensana estarán el técnico Javi Rey y Álvaro Selas, usuario de Aodemper y principal impulsor de este encuentro, un exfutbolista que padece precisamente ELA y que militó en equipos como el Santa Teresita, el Sporting Celanova y el Ourense Club de Fútbol, entre otros. Selas, además, es ingeniero industrial y aprobó las oposiciones de docente de Formación Profesional.

«Empezó como un partido de pretemporada, pero ha ido a más»

«Empezó como un partido de pretemporada, pero ha ido a más y estamos teniendo bastante apoyo», cuenta el propio Álvaro a FARO. La iniciativa germinó después de las vacaciones de Navidad del pasado año. El joven de 39 años se vio por entonces obligado a dejar su puesto como profesor de FP debido a su estado de salud, por lo que necesitaba ocupar su tiempo libre con alguna actividad. En una conversación con el psicólogo de Aodemper, surgió la idea de organizar el partido, y ha sido un verdadero acierto.

El ourensano, que posee el título de entrenador, se sentará en el banquillo de O Couto como un acto de «visibilidad» y alejado de todo protagonismo, refiere humildemente. Desde que fue diagnosticado con ELA, no se encuentra demasiado cómodo en las gradas de los campos de fútbol, repletas de personas conocidas, pero el miércoles será el «representante» de aquellos que sufren su misma dolencia.

Álvaro necesita ayuda para los quehaceres cotidianos, pero rebosa igualmente fuerza de voluntad y optimismo: «No todos los días son iguales, pero trato de vivir lo mejor posible los mejores días, me gusta salir a la calle y tomar algo con mis amigos». De forma semanal, acude a fisioterapia y a terapia ocupacional y practica deporte adaptado.

Sobre la cita de este día 16 de septiembre, convida al mayor número de personas posible. «Será una fiesta del deporte y la solidaridad, está teniendo bastante repercusión, las sensaciones son sorprendentemente buenas», admite.

Finalmente, con respecto al combinado provincial, se publicará este martes por la mañana la lista de relacionados, a la espera «de dos o tres clubs», pendientes de futbolistas 'tocados' físicamente tras los compromisos ligueros del pasado fin de semana.

Cartel de la cita. / 'Xuntos polo que importa'

Dónde adquirir las entradas

'Xuntos polo que importa' es el lema del choque, para el que se pueden adquirir los tiques en el local de Aodemper —en la calle Francisco Llorens Díaz, 13—, en un 'stand' emplazado en el centro comercial Ponte Vella, en las oficinas y en la tienda de la UD Ourense —en el propio estadio de O Couto— y en la Academia Doble I —en Cardenal Quevedo, 2, frente a Maristas—.

«Enchamos O Couto de solidariedade por todas as persoas que conviven coa ELA», animan desde la organización, que invita a asistir, además de a los vecinos de As Burgas, a todas las asociaciones y colectivos de la provincia.

El evento cuenta a nivel institucional con el apoyo de la Federación Galega de Fútbol, la Deputación de Ourense, el Concello de Ourense y la Xunta de Galicia.