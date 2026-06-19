La UD Ourense crea una grada de animación y ofrece elección de asiento para su estreno en Primera Federación

La Unión Deportiva Ourense vive la época más feliz de su historia. El ascenso a Primera Federación ha aupado al heredero del Club Deportivo Ourense a la categoría en la que este desapareció en 2014. La ilusión vivida en Cuenca y la felicidad de la posterior celebración multitudinaria en las calles de la ciudad de As Burgas todavía perdura entre el ourensanismo. Desde este viernes, la marea rojilla puede materializar este estusiasmo a través de la campaña de abonados para la temporada 2026-2027. En ella, destacan dos novedades: la creación de una grada de animación en Fondo y la posibilidad de disponer de un asiento asignado en el estadio de O Couto. Las renovaciones se podrán efectuar hasta el domingo 5 de julio.

El club ha presentado la campaña a través de un emotivo vídeo en sus redes sociales. La pieza audiovisual muestra cómo se traslada el sentimiento rojillo de generación a generación desde aquel abuelo que animaba al extinto CD Ourense hasta el nieto que continúa asistiendo a O Couto para apoyar al equipo de la ciudad. Entre los actores para la ocasión, figuran José y Luis, los dos octogenarios fieles al Ourense -tanto al CD como a la UD- que se hicieron virales tras su pasión y sufrimiento captados en el último partido del 'play-off', frente al Conquense en La Fuensanta.

El estreno en Primera Federación vendrá acompañado de una grada de animación, que se situará en Fondo y cuyos abonos tendrán un precio menor. «Abrimos unha nova grada para aqueles que queiran vivir o fútbol doutra maneira: animando os 90 minutos», ha comunicado el club en sus redes sociales. De este modo, se unirán en un solo lugar aquellos aficionados más pasionales que hasta ahora se repartían en dos zonas del campo: respectivamente, en los límites entre Tribuna y Preferencia con Fondo.

La categoría de bronce, además, permitirá a los seguidores ourenanistas sentarse durante todo el curso en un mismo asiento de O Couto si así lo desean. Para ello, los abonados de carácter general deberán pagar 50 euros sea cual sea su modalidad de carné, mientras que será gratis para los socios (accionistas).

Tanto las renovaciones como las altas pueden realizarse a través de la siguiente página web, excepto para el abono Familiar y para la selección de asiento, trámites que solo podrán gestionarse de manera presencal en las oficinas del estadio de O Couto.

En el cuadro de abajo se muestran los precios de cada carné:

Precios desglosados por graderíos y modalidades. / UD Ourense

Descripción de cada abono

Abono Sentimento, que da acceso a los partidos de liga y de Copa del Rey en O Couto, exime del pago extra en los días del club y permite disfrutar de promociones:

Renovacións: Tribuna - 285 €; Preferencia - 195 €; Fondo - 135 €

Nuevas altas: Tribuna 300 - €; Preferencia 200 - €; Fondo - 140 €

Abono Sénior, para aquellos aficionados con 26 años o más:

Renovaciones: Tribuna - 210 €; Preferencia - 130 €

Nuevas altas: Tribuna - 225 €; Preferencia 140 €; Fondo 90 €

Abono Sub-26, de 16 a 25 años:

Renovaciones: Tribuna - 110 €; Preferencia - 65 €

Nuevas altas: Tribuna - 120 €; Preferencia - 75 €; Fondo - 60 €

Abono Sub-16, de 6 a 15 años:

Renovaciones: Tribuna - 45 €; Preferencia - 40 €

Nuevas altas: Tribuna - 50 €; Preferencia - 45 €; Fondo - 40 €

Abono Infantil, de 0 a 5 años:

Renovaciones: Tribuna - 15 €; Preferencia - 10 €

Nuevas altas: Tribuna - 25 €; Preferencia - 15 €; Fondo - 5 €

Abono Familiar, que incluye hasta dos carnés de adulto y otros dos de Sub-16: