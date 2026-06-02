Salto a Primera Federación
La UD Ourense celebra su ascenso en autobús descapotable: horarios y recorrido
Jugadores y cuerpo técnico festejan el salto a Primera Federación con sus aficionados en la tarde de este martes por las calles de la ciudad en una ruta que comenzará en el estadio de O Couto y rematará en la fuente de Concepción Arenal, previo paso por la Praza Maior
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Ourense tiene ganas de fiesta. La ciudad celebrará este martes por la tarde el ascenso a Primera Federación de la Unión Deportiva Ourense, heredera del antiguo CD Ourense. Un autobús descapotable llevará a los jugadores y cuerpo técnico a las calles de la ciudad, donde les esperará una multitud de aficionados, que el pasado domingo gritaron con toda su alma el séptimo salto de categoría -segundo consecutivo- de su club en sus 12 años de vida.
El recorrido en bus comenzará a las 19.00 horas en el feudo ourensanista, el estadio de O Couto. Desde ahí, acudirán hasta la Rúa do Progreso, donde, sobre las 19.30 h, serán recibidos en la sede de la Deputación de Ourense.
A continuación, los protagonistas se desplazarán a la Praza Maior, el epicentro de la conmemoración. Antes de dirigirse a los seguidores allí presentes, acudirán al salón de plenos del Concello, donde les esperará el regidor de la urbe, Gonzalo Pérez Jácome, y el teniente de alcalde y exjugador del CD Ourense, Aníbal Pereira.
Una vez rematados los actos con las administraciones, se subirán a un escenario preparado en la plaza inclinada para, micrófono en mano, dar rienda suelta al encuentro con su fiel afición. Habrá presentación de cada uno de los artífices de la proeza, incluido el entrenador, Borja Fernández.
La ilusionante jornada se cerrará con un chapuzón en la fuente de las alegrías ourensanistas, la de Concepción Arenal, en un tarde que se prevé soleada y con agradables temperaturas en la ciudad de As Burgas.
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