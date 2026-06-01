La UD Ourense sube a Primera

La UD Ourense rubricó su segundo ascenso en dos años y el próximo año jugará en Primera Federación. Contra viento y marea, se impuso a la Balompédica Conquense en un final trepidante y consumó la llegada del denominado ‘fútbol popular’ a la tercera categoría del fútbol nacional, ocupando la plaza que había abandonado su gran rival ciudadano hace apenas ocho días. Ya se sabe, la risa va por barrios.

El partido nació «mal parido», tras esa sorprendente e injusta decisión del Comité de Competición que dejaba a la UD Ourense en desventaja y en mitad de la eliminatoria. Cuando terminó el partido en O Couto existía la posibilidad de llegar a la tanda de penaltis. Cuando se llegó a La Fuensanta, ya no. Incomprensible e injustificable, un atentado al sentido común y al respeto a la competición. Nada que reprochar al Conquense, que jugó su baza legal y se vio favorecido por una situación que no había provocado.

Imagen de los aficionados que se reunieron en la Plaza Mayor de Ourense para vivir el partido en directo. | IÑAKI OSORIO

Los nervios y dudas de los días previos depararon un partido tenso, disputado a cara de perro, aunque con deportividad. Ser podrían contar con los dedos de la mano (y sobrarían) las llegadas al área y las ocasiones de gol durante un primer tiempo igualadísimo, con control del balón por parte local y un posicionamiento casi perfecto de los de Borja Fernández. El resumen de los primeros cuarenta y cinco minutos se puede reducir a dos acciones locales protagonizadas por los extremos Ale Sánchez y Kain y a un buen intento de Justino que despertó al medio millar de aficionados «vermellos» desplazados a La Fuensanta.

Tras el paso por los vestuarios, el cuadro local dio un paso al frente. En los primeros minutos dispusieron de un par ocasiones en las que el balón quedó muerto en el área pequeña y nadie era capaz de golpearlo con acierto. Por fortuna para los ourensanos, la defensa seguía muy firme y conseguía sacar el balón, con apuros, pero evitando el peligro.

La UDO seguía haciendo una magnífico trabajo defensivo, y es que tras esos sustos del comienzo del cuarto, los conquenses a penas inquietaron la portería de Rielo. Los rojillos seguían el plan del partido al dedillo, y es que lo mejor estaba todo por llegar.

La segunda pausa para la hidratación fue un alivió para los dos equipos, y es que además del intenso calor, el desgaste físico de los dos equipos hacía que la eliminatoria se pudiera decidir por pequeños detalles.

A medida que se acercaba a su recta final, el Conquense acumuló más jugadores en la zona ofensiva, buscando ese gol que le diera el empate y que le podía valer el ascenso tras la chapuza del Comité al modificar la clasificación de la Liga Regular a tres días del encuentro.

Ahí entró la segunda parte del plan ourensano, y es que con el equipo local volcado sobre el área ourensana, pero sin crear excesivo peligro, era el momento de recuperar un balón en la frontal y salir con velocidad para sentenciar la eliminatoria.

Así fue como en el último minuto del tiempo reglamentario, una recuperación en campo propio de los ourensanos permitió lanzar una contra que Hugo Busto culminó con el primer gol de la tarde, dejando la eliminatoria poco menos que vista para sentencia.

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Con el Conquense buscando el milagro, un nuevo robo permitió a la UD Ourense plantarse una vez más solo ante el portero local. En esta ocasión fue Migui quien marcó el segundo tanto, provocando la locura entre los jugadores y los aficionados desplazados.