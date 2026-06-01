La UD Ourense celebrará el ascenso en la Praza Maior: lágrimas de felicidad donde hace 12 años fueron de tristeza

Ourense vive días de pura felicidad en lo deportivo. Desde los más pequeños hasta los veteranos de la ciudad visten con orgullo la camiseta de la Unión Deportiva Ourense, equipo que, a pesar de manejar uno de los presupuestos más reducidos de la categoría, este domingo consumó un heroico ascenso a Primera Federación. Es el tercer peldaño del fútbol español, el mismo en el que 'mataron' al Club Deportivo Ourense hace 12 años, de cuyas cenizas nació precisamente la UD Ourense. Este martes, los jugadores y el cuerpo técnico estarán en la Praza Maior a partir de las 20.30 horas para celebrar con su nutrida y fiel afición un logro que se recordará en la urbe toda la vida.

El ourensanismo tendrá este martes la oportunidad de festejar en comunidad su séptimo ascenso desde su fundación en 2014. De todos ellos, el logrado en la jornada dominical frente a la UB Conquense supuso un punto de inflexión. Jamás el equipo había disfrutado de tal demostración de apoyo social. Fe de ello la dieron los 300 aficionados desplazados a Cuenca, que aguantaron con entusiasmo un trayecto de más de 8 horas desde O Couto para colorear un Estadio Municipal de la Fuensanta con cerca de 7.000 seguidores locales.

Ni las ruidosas vuvuzelas lograron acallar a tres centenares de almas que creyeron posible derrotar a un club que multiplicaba el presupuesto: 2,8 millones frente a cerca de un millón de euros que manejó el equipo de fútbol popular en Segunda Federación. Tampoco amedrentó a la parroquia de As Burgas un cambio de reglas en plena eliminatoria: un despiste burocrático ajeno que les privaría de unos hipotéticos penaltis en caso de empate al término de la prórroga. Un 1-0 en la ida con gol de Santi de Prado y un contuntende 0-2 con las firmas de Hugo Busto y Migui en la vuelta frenaron un jarro de agua fría de una injusticia lamentable.

La Praza Maior supuso otro de los fortines del Ourense. Alrededor de un millar de seguidores ataviados tanto con las camisetas de la UD Ourense como del CD Ourense derramaron lágrimas de alegría frente a una pantalla gigante donde otrora fueron de tristeza e impotencia. Pues fue precisamente en esa gran plaza inclinada donde un mes de junio de hace 12 años un grupo de aficionados, bajo la plataforma SOS CD Ourense -con Modesto García en primera línea, el primer presidente de la UD Ourense-, clamaron auxilio para que un club con 62 años de historia -nació tras el adiós de la Unión Deportiva Orensana- y que llegó a liderar la segunda división no pereciese sin más. No se logró el objetivo pese a los esfuerzos, pero supuso la semilla de un club, la UD Ourense, que se estrenó en los campos de tierra de la tercera autonómica y que, poco más de una década después, florece entre los mejores del panorama nacional.

La UD Ourense asciende a Primera Federación: Cuenca y la Praza Maior se tiñen de rojo / UD Ourense

Ascensos de 1994 y 1996

Esa misma Praza Maior se vestirá este martes de gala en una cita que a los mayores de la ciudad les podrá recordar a aquellos años 90 en los que el CD Ourense logró ascender hasta en dos ocasiones a la segunda división, en 1994 y en 1996. Ambas proezas se lograron lejos de Galicia, en Jaén y en Granada, respectivamente. A esos lugares se les suma ahora Cuenca. Tras rematar tarde el duelo ante el Conquense, programado para el domingo a las 19.00 horas, el ourensanismo se quedó con ganas de un merecido jolgorio.

Aficionados celebran en la Praza Maior el ascenso del CD Ourense a segunda división en 1996 tras vencer en Granada. / IÑAKI OSORIO

Los presentes en tierras castellanomanchegas alargaron la velada con una pequeña fiesta con los propios futbolistas y el artífice del milagro, el técnico Borja Fernández, entre otros, a la salida de la Fuensanta, pero tanto quienes siguieron el choque por la Televisión de Galicia como los rojillos aunados frente al edificio del Concello ansiaban seguir soñando despiertos. Por un lado, los telespectadores se encontraron con el corte casi repentino de la señal y el inicio de un programa dedicado esencialmente a la celebración por las calles del ascenso del Dépor a primera; y, por otro, un conjunto de ourensanistas, sobre todo jóvenes, acudieron a la fuente habitual de las celebraciones, la de Concepción Arenal.

La oportunidad para estirar la sonrisa será este martes en un acto organizado por el Concello de Ourense en la Praza Maior a las 20.30 horas. El «maestro de ceremonias» será el actual teniente de alcalde y exjugador del CD Ourense Aníbal Pereira, según ha anunciado en sus redes sociales el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome.

La UD Ourense supera al Ourense CF

Precisamente, el regidor ourensano propuso en el 2020 la fusión entre la UD Ourense y el Ourense CF -anteriomente llamado Ponte Ourense CF-, una idea que se desbarató por completo tras una asamblea del club rojillo, basado en la premisa de un socio, un voto.

Los unionistas nunca estuvieron dispuestos a unirse a una escuadra que, precisamente, mudó de nombre y de estadio -jugaban sus partidos en Oira- tras la desaparición del CD Ourense, todo una declaración de intenciones tras la cual jamás lograron erigirse como el equipo con más afición de la ciudad. Esta temporada, por primera vez en la historia, la UD Ourense disputará una división superior que sus vecinos, recién descendidos a Segunda Federación.

Además, paradójicamente, la UD Ourense militará en la tercera categoría del fútbol, al igual que el equipo inglés del Reading, cuyo escudo inspiró la creación del de los ourensanos, de ahí su gran parecido, extremo que ya conocen en las islas británicas.