Un error burocrático ajeno acaba salpicando a la UD Ourense en la fase de ascenso: «Absoluto asombro, incredulidade e desaprobación»

Escándalo absoluto en la fase de ascenso a Primera Federación. El Numancia denunció en diciembre alineación indebida del Fabril en el duelo que los coruñeses acabaron ganando en el Nuevo Estadio Los Pajaritos. Un futbolista que entró al campo no constaba en la lista de relacionados para el partido. Recientemente, cinco meses después, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) resolvió a favor del conjunto soriano: estos tres puntos dejan finalmente a los numantinos -que quedaron eliminados del 'play-off' ante un tercero, el Poblense- como terceros clasificados de Segunda Federación y bajan a la Unión Deportiva Ourense al cuarto puesto. La UB Conquense, tercera en su grupo, aprovechó la situación para hacer valer su condición frente al Ourense en el partido de vuelta de la final por el salto de categoría -1-0 para los gallegos en O Couto-. Este jueves, el juez único de competiciones no profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le ha dado la razón y, en caso de empate en la eliminatoria al término de una hipotética prórroga, no se lanzarán penaltis, sino que accederá a la división de bronce finalmente el conjunto castellanomanchego. Los ourensanos han anunciado que recurrirán esta decisión. Por otro lado, el magistrado le deniega la solicitud al propio Numancia tanto de repetir el 'play-off' como de ascender directamente, como solicitaron los de Soria.

«A Unión Deportiva Ourense quere manifestar o seu absoluto asombro, incredulidade e desaprobación á afectación directa ao noso clube tras a resolución da Real Federación Española de Fútbol sobre o CD Numancia - RC Deportivo Fabril do pasado 13 de decembro de 2025», expuso el conjunto ourensano en sus canales de comunicación tras conocerse la noticia en la tarde de este jueves. Al mismo tiempo, reprocha que se trata de un «atropelo directo aos dereitos do clube, ao espítito deportivo e ao sentido común cambiar a situación actual».

A renglón seguido, incide en que el Ourense «rematou a tempada regular a sabendas de que un empate fronte ao Atlético Astorga na última xornada aseguraba a terceira praza e xogou as semifinais do 'play-off' e a final de forma parcial coa condición de terceiro clasificado en base a normativa vixente».

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La afición ourensanista también se ha puesto en pie de guerra en redes sociales ante lo que considera una evidente alteración de las reglas de la eliminatoria en medio del proceso. Los rojillos desplazarán hasta Cuenca a 300 seguidores con entrada.