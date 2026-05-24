La UD Ourense vence en un O Couto a reventar en la ida de la final por el ascenso

La Unión Deportiva Ourense continúa derribando muros. Los rojillos, herederos del histórico Club Deportivo Ourense, están a un solo partido de ascender a Primera Federación tras vencer en la tarde de este domingo 1-0 a la UB Conquense. Santi de Prado anotó el único tanto del duelo de ida de la final de los 'play-off', un gol que enloqueció a más de 4.500 aficionados en un estadio de O Couto convertido en una auténtica caldera. La vuelta, en Cuenca, se jugará el próximo domingo a las 19.00 horas.

El técnico local, Borja Fernández, contó para este compromiso con el regreso del defensa central Javi Labrada, ausente en la vuelta de la primera ronda de 'play-off', frente al Reus, al ver la segunda amarilla en tierras catalanas. El duelo se mantuvo parejo en todo momento, aunque los rojillos supieron aprovechar mejor sus recursos. Santi de Prado inauguró el marcador en el minuto 39 tras aprovechar un centro de Samu Pardo: conectó un potente testarazo de cabeza tras una magnífica jugada colectiva en el flanco derecho.

La UB Conquense, como era de esperar, demostró a lo largo de la cita más físico que toque de balón, a diferencia de un Ourense que, fiel a su estilo, disfrutó de varios tramos con la pelota sobre el césped.

En el ecuador de la segunda mitad, Youssef pudo dilatar la distancia para los ourensanistas, pero llegó bien al corte la zaga visitante, y Manu Vizoso logró evitar el empate en una de las pocas amenazas claras de la escuadra de Cuenca.

El exjugador del Celta Henrique Guedes da Silva, comúnmente conocido como Catanha, estuvo presente en el banquillo del Conquense, pues forma parte de su equipo técnico. Varios aficionados acudieron a sacarse fotos con el ariete brasileño.

300 entradas para la vuelta

El partido de vuelta se disputará el próximo domingo en el Estadio Municipal de La Fuensanta a una hora complicada para los gallegos, a las 19.00 h, aunque el club ha comunicado que fletará autobuses gratuitos. El conjunto castellanomanchego ha puesto a disposición de la UD Ourense 300 entradas en un recinto que alberga alrededor de 6.000 butacas. Por su parte, se prevé que el Concello de Ourense coloque una pantalla gigante para seguir el histórico encuentro.

De terminar la eliminatoria con empate, sí habrá penaltis al haber finalizado ambos equipos como terceros clasificados de sus respectivos grupos de Segunda Federación.

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El Ourense está, así, a un único enfrentamiento de alcanzar la categoría de bronce del fútbol español, tan solo 12 años después de su fundación, en tercera autonómica. Con el descenso este sábado del Ourense Club de Fútbol a la cuarta división, los rojillos, además de ser el club con más seguidores de la provincia, serán los que militen en la categoría más alta, en la misma en la que desapareció el CD Ourense.