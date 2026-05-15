De tercera regional a Primera Federación: la UD Ourense busca llenar O Couto para su séptimo ascenso

La Unión Deportiva Ourense vive un sueño. En tan solo 12 años, el club heredero del extinto CD Ourense ha pasado de trotar por los campos de tierra de la tercera regional a disputar todo una fase de promoción a la Primera Federación, la tercera categoría del fútbol español. De superarla, sería el séptimo ascenso desde su fundación. Este sábado, los rojillos disputan ante el Reus FCR el duelo de vuelta de la primera de las dos eliminatorias que le separan del salto de categoría y la entidad busca convertir el estadio de O Couto en una caldera. Por ahora, ya se han vendido más de 2.200 entradas para un escenario que acoge alrededor de 5.660 asientos, aunque no se prevé la apertura de la grada situada detrás de una de las porterías, con cabida para unos 1600 espectadores.

Pancartas de ánimo en los puentes, balcones con banderas de la UD Ourense, vídeos de apoyo en redes sociales y hasta dulces con el escudo... Hacía tiempo que la ciudad de As Burgas no vivía momentos de tal calibre de orgullo con el equipo con más afición de la ciudad. La cita no es para menos: este sábado a las 18.00, el conjunto dirigido por el exfutbolista Borja Fernández recibe en casa al Reus FC Reddis, una escuadra con una historia semejante a la de los ourensanistas.

Bajo lemas como 'Un Ourense de Ourense' e 'Isto non vai de fútbol, vai de identidade', el club popular busca ahora incrementar todavía más su masa social, que ya supera los 2.000 abonados. Recientemente, el equipo lanzó una camiseta con los nombres de todos ellos, una muestra más de su idiosincrasia inamovible: un socio, un voto.

El partido de ida en Tarragona, no exento de polémica desde ambos bandos, se saldó con un empate a cero que deja un escenario totalmente abierto para la jornada sabatina. De hecho, la RFEF anunció recientemente la sanción con un partido de cierre del Estadi Municipal por el lanzamiento de objetos durante el choque del pasado fin de semana, al que asistieron unos 4.000 seguidores, entre los que se encontraba un grupo de ourensanistas.

Prórroga sí, pero no penaltis

Las tablas tras los 90 minutos de duelo en O Couto, cuyo césped ahora es un tapete, llevará a la prórroga, pero si se mantienen, no se lanzarán penaltis, sino que accederá al úlitimo peldaño del 'play-off' el Ourense por haberse clasificado como tercero de su liga; el Reus lo hizo como cuarto.

Borja Fernández, entrenador del Ourense. / Iñaki Osorio

Las entradas pueden comprarse a través de la página web de la entidad o de forma presencial en las oficinas del estadio, que este viernes abrirán en horario de 17.00 h a 20.00 h y el sábado antes del propio partido. Los socios deberán igualmente adquirir un pase, aunque depende del carné pagarán por él o no: 10 euros para los abonados -5 euros los 'dragonciños'- y gratis para quien posea el carné Sentimento. En cuanto al público general, en la grada de Tribuna, el precio de cada tique es de 25 euros para adultos y 15 para sub-15; en Preferencia, 20 y 10 euros, respectivamente.

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En el tercer escalón del fútbol español fue precisamente donde terminó su periplo de más de 60 años de vida el Club Deportivo Ourense, categoría antaño llamada Segunda B. Tanto este equipo ya desaparecido como el antiguo Reus pisaron la Segunda División en sus épocas doradas.