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Fútbol/Segunda Federación

La UD Ourense se consolida en puestos de play off de ascenso

Derrotó al colista por tres a uno con dos goles de Rufo y uno de Migui

Samuel, de la UD Ourense, se dispone a centrar en el partido de ayer. | ROI CRUZ

Samuel, de la UD Ourense, se dispone a centrar en el partido de ayer. | ROI CRUZ

Redacción

Ourense

La UD Ourense mantiene el pulso y se consolida en los puestos que clasifican para el play off de ascenso. Ayer, los ourensanos recibían la visita del colista el grupo. El Sámano llegaba con buenas sensaciones tras la victoria lograda siete días ante frente el Coruxo, a pesar de que tienen la permanencia muy complicada.

Lo cierto es que el partido no pudo comenzar mejor para el cuadro ourensano. El equipo salió fuerte, presionando, y a los cinco minutos de juego se adelantaba en el marcador por mediación de Migui. El tanto descolocó totalmente al cuadro cántabro, que dos minutos más tarde ampliaba su ventaja en el marcador con el primer tanto de Rufo.

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Antes de llegar al final del primer tiempo, el Sámano se metía en el partido con un gol. Dejaba las cosas abiertas para el segundo tiempo, pero al igual que sucediera al comienzo del partido, al inicio de la segunda parte Rufo sentenciaba el partido.

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