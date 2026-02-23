Mala jornada para los equipos ourensanos

El Ourense CF no fue capaz de sacar nada positivo en su visita a un rival directo en la lucha por la permanencia. El Guadalajara se mete en la lucha por evitar el descanso, que la tiene ahora a cuatro puntos.

Fue un partido igualado, con alternativas para ambos equipos, por lo que todo apuntaban a que el partido finalizaría sin goles.

Pero a cinco minutos para el final del encuentro, Unax rompió la igualdad inicial dejando los tres puntos en casa.

El Ourense CF sigue en el alambre, ya que solamente tiene un punto de ventaja sobre el Cacereño, equipo que marca los puestos de descenso. El próximo fin de semana, derbi ourensano con el Arenteiro, con tres puntos muy importantes en juego.

En Segunda RFEF, la UD Ourense fue siempre por detrás en el marcador ante el Rayo Cantabría. Los cántabros se adelantaron con dos goles, obra de Carlos y Diego. Los ourensanos consiguieron reaccionar y lograron igualar el encuentro antes de llegar al descanso, con goles de Rufo y Núñez. Sin embargo, en el tiempo añadido del primer tiempo el Rayo Cantabria consiguió adelantarse de nuevo en el marcador con un tanto de Mascaró.

En la segunda parte los ourensanos apretaron buscando el tanto de la igualada, pero este no llegó hasta le recta final. Fue en el minuto setenta y tres, cuando Youssef marcó el empate a tres goles.

La UDO apretó en los minutos finales buscando el tanto de la victoria, que finalmente no llegó.

No obstante, el punto hay que darlo por bueno, ya que le permite al equipo seguir cerca de la última plaza que clasifica para el play off de ascenso. Dos puntos, con treinta todavía por disputarse.

El próximo fin de semana, partido exigente, ya que visitan a una Sarriana que sigue en puestos de descenso, y que necesita reaccionar.