Otro fin de semana sin victorias ourensanas

Fin de semana complicado para los equipos de Ourense en Primera y Segunda Federación. Al tropiezo del viernes del Arenteiro se sumaron ayer los del Ourense CF y UD Ourense.

El Ourense CF ha visto en las últimas semanas cómo se complicaba su situación liguera. La derrota de ayer en su visita al Arenas (2-1) les deja en el puesto decimoquinto, con solo dos puntos por encima de los puestos de descenso. El equipo ayer no estuvo bien y encajó dos goles obra de Vizcay e Hidalgo. Rabadán recortó en los últimos minutos del partido, pero fue insuficiente para rascar algo en el País Vasco. La situación se complica y empieza a ser urgente salir de esta dinámica.

UD Ourense

Por su parte, no le sentó bien a la UD Ourense el cambio de escenario debido a las obras del campo de O Couto. El partido ante el Burgos Promesas se trasladó al José Arjiz de Verín, en donde recibieron al Burgos Promesas y no pasaron del empate (1-1).

Tras el paso por los vestuarios, la UD Ourense salió mejor al campo, y a los diez minutos de juego se adelantaba en el marcador con un gol de Daniel en propia puerta.

Al Promesas no le quedaba más remedio que irse arriba, ya que con ese marcador la situación en la clasificación se complicaba un poco más. La entrada de Ruiz tras el descanso, y de Areas después del tanto del cuadro local, le dieron un aire nuevo al Burgos Promesas, que comenzaba a acercarse con mucho peligro al área ourensana.

Pero el fútbol volvió a ser caprichoso, y si la UD se adelantaba en el marcador tras un gol del Promesas en propia puerta, el empate llegaba con un tanto de Bueso a poco menos de veinte minutos para la conclusión. Al final los dos equipos se repartieron los puntos.