El Ourense CF suma y sigue ante el Osasuna B
La UD Ourense se lleva los tres puntos de Ávila y se consolida en puestos de play off de ascenso
REDACCIÓN
Buen fin de semana para los equipos ourensanos de Primera y Segunda Federación.
Ayer por la mañana, el Ourense CF recibía en el estadio de O Couto a un Osasuna B que ocupa puestos de descenso y que necesitaba sacar algo positivo de su visita a Ourense.
Fue un partido intenso en sus iniciales, en donde los dos equipos querían buscar su lugar sobre el terreno de juego. Una igualdad que duró poco tiempo, ya que poco a poco el cuadro ourensano se fue haciendo con el centro del campo, llegando con relativo peligro al área rival. Las ocasiones no tardaron demasiado en llegar, y mediado el primer tiempo se rompía la igualdad inicial con un tanto de Omar.
El filial navarro intentó dar un paso al frente. Abrió líneas, pero sin llevar peligro al área ourensana, que llegó al descanso con su ventaja en el marcador.
Al comienzo de la segunda parte, los ourensanos sentenciaron el partido con un nuevo tanto, este vez logrado por Coto, 2-0.
En Segunda Federación, la UD Ourense sumó la cuarta semana consecutiva sin conocer la victoria. Este fin de semana tenía un partido complicado, ya que visitaba a un rival directo en la lucha por el play off de ascenso, el Ávila.
Las cosas comenzaron bien para los ourensanos, que a los nueve minutos de juego se adelantaban en el marcador por mediación de Rufo. La presión que llegaba desde la grada le permitió a la UD jugar relativamente cómodo, ya que los nervios podían con el Ávila.
Al comienzo de la segunda parte, Rufo volvió a ver portería, con lo que sentenció el partido con el definitivo 0-2.
