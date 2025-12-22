Cara para el Arenteiro y cruz para el Ourense CF

En Primera Federación, el Arenteiro sumó tres puntos de oro que le permiten abandonar los puestos de descenso. La ventaja es mínima, un punto, pero la alegría es máxima. El equipo ha sumado tres victorias consecutivas, marcando un cambio radical en la hora de ruta de los de O Carballiño.

Ayer se medían a un rival directo en la lucha por la permanencia, ya que el Osasuna B llega por delante en la clasificación. Fue un partido intenso, pero con un Arenteiro que fue a por el partido desde el principio. El premio llegó a la media hora de juego con el gol de Bastida.

En la segunda parte el Osasuna apretó, pero a veinte para el final, Adilson marcó el definitivo 2-0.

Por su parte el Ourense CF despedía el año con una derrota en el derbi ante el Lugo. La primera parte fue igualada, llegándose el final de los primeros cuarenta y cinco minutos con igualdad en el marcador.

En la segunda parte, el Lugo le metió una marcha al partido, pero no fue capaz de adelantarse en el marcador hasta el minuto setenta y cinco, cuando Teofilovic hizo el primero para los lucenses. Siete minutos más tarde marcaba de nuevo Teofilovic, pero Castillo le puso emoción al partido en el añadido, 2-1.

En Segunda Federación, buen resultado de la UD Ourense en el derbi ante la Sarriana. Fue un encuentro igualado en sus primeros cuarenta y cinco minutos de juego, en el que el marcador no se llegó a mover.

Tras el paso por los vestuarios, Labrada marcó por los ourensanos a los ocho minutos en juego. Eran tres puntos importantes, por lo que defendieron la victoria por todos los medios.