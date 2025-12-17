La importancia del «y por qué no» para obrar el milagro en O Couto

Describe la semana que ha vivido desde que se anunció el enfrentamiento de Copa del Rey como «diferente». No es para menos: que Estrella Galicia acuda a los entrenamientos para grabar vídeos promocionales, que el campo de Oira se llene de medios para documentar las prácticas de los azulones o que los vecinos te paren por la calle para darte ánimos hace que Miguel Prado (Gijón, 1999) sienta que, en estos días, a su condición de «semiprofesional» le sobre el prefijo. Y es que el defensa del Ourense CF puede hablar en boca de todo el equipo al jurar que As Burgas no le pondrá fácil lo de pasar de ronda al Athletic Club, en lo que será uno de los fenómenos fubtolísticos más relevantes que la ciudad termal recuerde en décadas.

Aunque hay que tener en cuenta que al «matagigantes» en el que se ha convertido el conjunto dirigido por Dani Llácer se le antoja una tarea considerablemente más compleja que las anteriores. Nadie le quita mérito a la gesta que los azulones lograron al «cargarse» a dos equipos de Primera División como Girona u Oviedo, pero tener en frente a dos club en descenso no se asemeja, al menos sobre el papel, a recibir a unos «leones» séptimos en liga, y que vienen de conseguir un empate en Champions ante un PSG en estado de gracia. No obstante, en las filas ourensanas siempre habrá una ambición a la que aferrarse mientras se mantenga en la filosofía del «y por qué no».

¿Por qué los azulones no podían igualar una diferencia de dos goles en el descuento y darle la vuelta al marcador en la prórroga contra el Oviedo? ¿Que les impedía seguir con el sueño al imponerse al Girona en un partido en el que el Ourense fue dominante? Es precisamente la falta de un motivo para no creer, y la presencia de infinidad de razones para sí hacerlo, la que lleva a Miguel Prado y sus compañeros a confiar hoy en la posibilidad de plantarse hoy en los octavos de final por segundo año consecutivo. «Ya con Oviedo y Girona, entre los compañeros comentábamos que como entraran al campo relajados o a nosotros nos saliesen las cosas, les ganábamos 100%, porque son equipos que priorizan la liga, que no llegaban en las mejores situaciones y que saldrían con jugadores sin ritmo de competición. Con el Athletic va a ser diferente, porque vienen en mejor dinámica, pero siempre juegas con la ilusión de que vengan un poco tranquilitos para poder meterles mano», cuenta el defensor asturiano.

Eso sí, de nada valen las cábalas ni aprovechar las flaquezas sin una preparación adecuada y una mentalidad ganadora, y de eso, a juzgar por las palabras de Prado, a este Ourense CF le sobra: «Aunque la semana se viva diferente, la concentración y el foco es la misma que en un partido de liga, o incluso más. Vamos mentalizados de que hay que ponerse el mono de trabajo y va a haber que defender todo el partido, pero si disfrutamos haciéndolo y salimos con confianza y humildad, confiamos en seguir pasando rondas», afirma.

Con la mente en la Liga

Es obvio que ambos conjuntos saldrán a ganar, pero si bien el Athletic estará condicionado por una rotación más que probable, el Ourense CF también tiene su causa extra particular. Los azulones vienen de dejarse dos puntos en el descuento contra el Barakaldo, y este domingo visitan Lugo para jugar el último partido del año, y del resultado dependerá si el equipo de As Burgas se va al parón invernal en puestos de descenso o con hasta 5 puntos de margen de la salvación. Prado confía en que el encuentro liguero no amonirará el de este jueves, pero es inevitablemente prioritario: «La liga es lo que nos da de comer, de la posición en la que acabemos depende que la temporada que viene tengamos un mejor contrato. La copa es para disfrutar, pero también para competir e intentar ganarla, obviamente, por lo que el partido contra el Athletic nos valdrá para hacer equipo y coger fuerzas de cara al Lugo», expresa.

O Couto ya ha vendido más de 6.000 entradas (con la retirada de una de las gradas supletorias, con el fin de garantizar la seguridad, de por medio) para un partido que se prevé eufórico, pero preocupa que la calidad del verde no sea la misma que la de la grada. La empresa encargada de la gestión del césped sigue a día de hoy restaurando tepes y cambiando los más dañados, ya se comprobó el sábado que los parches no supusieron un cambio sustancial. Prado no confía en que haya una mejora considerable, y aunque puede jugar al favor del Ourense, lamenta que el mal estado del césped pueda provocar un juego tosco y poco dinámico, que nin los equipos ni el público puedan disfrutar en plenitud.

El Athletic, debilitado pero «a morir»

El Athletic ya ha anunciado por activa y por pasiva que no se andarán con chiquitas, pues el segundo club con más trofeos en esta competición buscará hacer honor a su sobrenombre de «Rey de Copas» comenzando con buen pie en O Couto. En rueda de prensa, Valverde ha destacado la calidad del equipo azulón, que «juega bien, tiene calidad y fortaleza en los duelos» según sus palabras. El entrenador es además consciente del truco de la «caja de sorpresas» que son estas eliminatorias y advierte de los peligros que tiene subestimar estas situaciones: «Hay veces que incluso ni los jugadores saben la dificultad que tienen. Solo se dan cuenta cuando empieza el partido y en ese momento es cuando ya estás perdido. Si el jugador no está preparado a los dos minutos ya lo ha visto y eso ya no hay que lo pare», reflexionó

Por otra parte, el estado del terreno de juego no parece preocupar al conjunto bilbaíno. Su capitán, Iñaki Williams, aseguró al final del partido contra el Celta que «antes de jugar en tapetes, nos hemos curtido en campos que no son tan buenos», y que en su caso particular, «tengo el culo pelado de jugar en campos en África que están bastante peor que ese». El ghanés sabe que el Ourense CF no permitirá medias tintas, y por eso declara que deben «salir a morir». Por su parte, Valverde aboga por «amoldarse al césped que haya» y que encontrarse terrenos de juego adversos para los profesionales «es la cuestión de la Copa».

Aunque el equipo bilbaíno ha firmado una primera parte de campaña a la altura de la clasificación europea del anterior año, lo cierto es que el equipo de Ernesto Valverde llega a O Couto en el momento más propicio para una estocada. Los leones vienen de un 2-0 en contra en Balaídos, en un partido en el que el Celta fue superior, y que el entrenador extremeño calificó de «paso atrás» tras dos buenas actuaciones ante PSG y Atlético de Madrid. A la derrota se le juntó la lesión muscular ya confirmada de Yuri Berchiche, que no podrá ponerse a las órdenes de Valverde hasta 2026. Su baja se suma a la de Laporte y Egiluz, y deja una defensa vasca en cuadro que tendrá que recurrir al filial y a los no habituales, aunque con un Bilbao Athletic que le saca cinco puestos en liga al Ourense CF, esto no asegura encontrarse a un rival más asequibles. Sí que estará disponible el internacional Dani Vivian: el central, con familia verinesa, podrá jugar en casa, ya que la quinta amarilla que vio en Balaídos no influye en el encuentro copero.