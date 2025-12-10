El Ourense CF se agiganta en la Copa del Rey y recibirá al Athletic de Bilbao

Por segunda temporada consecutiva, el Ourense CF vuelve a situarse entre las grandes sorpresas de la Copa del Rey. El conjunto de Dani Llácer, convertido ya, tras mucho esfuerzo, en un matagigantes, se ha ganado a pulso el premio de los dieciseisavos de final: nada menos que la visita del Athletic Club, uno de los históricos del torneo y actual subcampeón.

El nombre del Ourense CF fue el primero en salir en el sorteo celebrado este martes en la ciudad del fútbol de Las Rozas, en Madrid. Allí el capitán del club, Jerín Ramos, internacional con Cabo Verde, fue la mano inocente encargada de abrir la eliminatoria. La emoción, la tensión y los nervio es le jugaron una pequeña pasada: al abrir la bola se le cayó el papel, antes de poder anunciar su contenido, sin perder la mueca de sonrisa. El contrapunto era Bernd Schuster, el único futbolista que ha levantado la Copa con Atlético de Madrid, Real Madrid y Barça, fue el encargado de resolver el sorteo para los pontinos. Sobre la mesa, cuatro opciones, las cuatro de Supercopa: Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid o Athletic Club. Extrajo la cartulina vasca.

La reacción de Ramos fue comedida, él había confesado minutos antes que su rival favorito era el Real Madrid. Pero en la sede de Oira, en la ciudad de As Burgas, donde la plantilla seguía el sorteo reunida, los aplausos fueron inmediatos.

«Cualquier rival iba a ser especial. Disfrutaremos de la eliminatoria y es un placer competir con un grande de nuestro fútbol», valoró desde Ourense Fran Carmona, que ejerció de portavoz de los azulones en conexión con la ciudad del fútbol madrileña.

Un resumen similar hacía el míster, Dani Llácer, «va a venir gente internacional y es el Rey de Copas, un referente...Tiene todos los alicientes para ser una tarde noche espectacular en O Couto», defendió el valenciano que tiene claro que el objetivo es doble «disfrutarlo y competirlo».

«Es un grande del fútbol español y del fútbol europeo, o sea que lo afrontamos con total ilusión. Creo que estos jugadores se han ganado el poder jugar contra un grande y el Athletic Club lo es», valora el entrenador de los pontinos que, ejerciendo de técnico, opina que «los equipos grandes en las primeras rondas suelen hacer muchas rotaciones, pero los equipos de Valverde tienen rasgos muy identitarios». Llácer hace un llamamiento a la afición, «con ellos es más fácil».

Crecer a golpe de hazaña

El valenciano hace el llamamiento a los suyos no solo para la Copa— sabe que ahí no fallarán— sino también para la Liga regular, donde el equipo ha sido capaz de experimentar una recuperación. Tras un inicio complicado sin victorias hasta la jornada 10, llega a este tramo de competición en un buen momento y con un objetivo vasco por delante: el Barakaldo este sábado. Los azulones piden a los suyos que acudan a O Couto.

Con la competición regular al margen, el Ourense CF vive un momento dulce. Tras lograr el curso 2023-2024 un ascenso histórico a Primera RFEF y firmar una permanencia basada en una segunda vuelta meteórica, el equipo ha vuelto ahora a transformar la Copa en su escenario predilecto.

La temporada pasada dejó por el camino a Guijuelo, Real Club Deportivo y Valladolid antes de caer en octavos frente al Valencia. Este año, la historia se asemeja con otra actuación memorable: 4-2 al Oviedo en un partido vibrante y 2-1 al Girona, ambos equipos de Primera División sobre el tapete de O Couto. Dos golpes de autoridad que lo han situado, otra vez, entre las sensaciones más comentadas del torneo.

Segunda visita a Ourense

La eliminatoria de la próxima semana tendrá un componente histórico añadido: el Athletic visitará O Couto por segunda vez en su trayectoria copera. La primera ocurrió en la temporada 1959-60, cuando se enfrentó al antiguo club de la ciudad, el Club deportivo Ourense, en unos octavos de final que dejaron un 3-1 para los locales en la ida y un desempate final en Madrid que acabó cayendo del lado bilbaíno.

Ahora, 65 años después, el coliseo ourensano volverá a vivir una tarde de Copa grande, será el 18 de diciembre a las 19.00 horas ante un Athletic que quiere volver a ser el campeón y en un Couto que, con sus 5.600 plazas se quedará pequeño, por lo que desde el concello ya se adelanta «se pondrán gradas de fondo supletorias». Las entradas, en breve.