Solo el Arenteiro salva los papeles en la jornada

Mal día para el fútbol ourensano en el que solo el Arenteiro salvó el honor al imponerse por 1-0 al Talavera. El Ourense CF y la UD Ourense vieron truncadas las rachas que llevaban y sufrieron las primeras derrotas después de seis y nueve partidos respectivamente sin conocer la derrota.

El Ourense CF, pese al cansancio acumulado tras el enfrentamiento copero de esta semana en el que consiguió eliminar al Girona, su segunda víctima de Primera División en el torneo, dio la cara en su visita a Mérida y solo un gol en el descuento impidió que se trajesen algo positivo de la capital extremeña, lo que hubiese sido una gran noticia dadas las circunstancias. El conjunto de Llácer respondió siempre a los golpes que le propinó el Mérida. Guerrero igualó el tanto inicial de los blanquinegros y César a cuatro minutos del final empató y parecía que eso valdría para sumar un punto pero en el 96 el gol de Alvaro de penalti frustró al Ourense Cf y cortó su racha de seis semanas sin perder. El Ourense CF no puede descuidarse, ya que por abajo los equipos están apretando y las diferencias con los puestos de descenso cada vez son más pequeñas y cualquier fallo se paga caro.

La buena noticia del día para el fútbol ourensano llegó en Carballiño donde el Arenteiro sumó al fin un triunfo (1-0 al Talavera) que le vale para abandonar el puesto de colista en la tabla. Mingo, en el minuto 72, anotó el gol de la victoria que supone el primer triunfo del Arenteiro desde que Jorge Cuesta se hizo cargo del equipo.

Los de O Carballiño se mantienen en los puestos de descenso, pero miran el futuro con un poco más de optimismo, ya que los puestos de descenso se encuentran ahora a tan solo cuatro puntos.

Por último, en Segunda Federación la UD Ourense vio cómo se acababa su racha en este tramo de la temporada en el que había acumulado la friolera de nueve jornadas sin conocer la derrota, lo que le había permitido escalar a la parte alta de la tabla. Ayer recibían a uno de los equipos más fuertes de la categoría y fueron superados por 0-3 por los sorianos que llegaron al descanso con dos goles de ventaja (obra de Jony ambos) y sentenciaron luego con el tercero de Matos.