La UD Ourense sigue en estado de gracia
Supera al Bergantiños y acumula 16 de los últimos 18 puntos en juego | Vizoso detuvo un penalti
REDACCIÓN
La UD Ourense sigue desbocada. Después de su complicado arranque de temporada los de Borja Fernández prolongan su estado de gracia y ayer sumaron en O Couto un nuevo triunfo. Acumulan en estos momentos dieciséis de los últimos dieciocho puntos en juego y han escalado hasta la octava posición, a solo dos puntos de la zona que da derecho a disputar el play-off de ascenso.
Ayer su víctima fue el Bergantiños que cayó por la mínima en un partido que se decidió mediado el segundo tiempo cuando el árbitro castigó con penalti el derribo de Vítor Gamarra dentro del área que transformó Champi. El gol hacía justicia al buen trabajo de los ourensanos.
Pero el partido aún daría un nuvo vuelco porque el Bergantiños reaccionó con coraje y generó situaciones de peligro. En una de eslla Bark fue derribado en el área y el árbitro volvió a señalar el punto de penalti. El propio Bark se encargó del lanzamiento pero Manu Vizoso le negó el gol para mantener en ventaja a una UD Ourense que defendió con solidez la ventaja y amarró un nuevo triunfo que le dispara en el ánimo y en la tabla.
