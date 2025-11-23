El Ourense CF confirma su resurrección

El derbi ourensano de la Primera Federación demostró las diferentes dinámicas que atraviesan ahora mismo Arenteiro y Ourense CF. El equipo de Llácer confirmó su resurrección al conseguir una victoria que le acerca a la zona media de la clasificación después de una serie de cinco partidos sin perder (3 victorias y dos empates) mientras que el Arenteiro, en el que se estrenaba el técnico Jorge Cuesta, suma una nueva derrota y acumula ya diez semanas sin conocer el triunfo. Una situación delicada a la que se enfrentan los de Carballiño, colistas.

De todos modos, como era de esperar, el duelo en Espiñedo resultó intento e igualado y no se decantó hasta el segundo tiempo después de un primer tramo en el que los dos equipos tuvieron sus opciones de gol aunque sin un claro dominador. Pero en el arranque del segundo tiempo Nacho Castillo adelantó al Ourense CF y ese aspecto, quién tuviese el acierto de ponerse por delante, era evidente que sería clave para el destino del derbi.

A partir de ese momento el equipo de Jorge Cuesta trató de subir de ritmo para equilibrar el duelo, pero en las situaciones que generaron no fueron capaces de acertar mientras el Ourense empezó a amenazar. El partido se mantuvo en el aire hasta el último momento porque justo en el tramo final del descuento los visitantes hicieron el segundo gol por medio de David Muñoz y ya ven el futuro con más optimismo.