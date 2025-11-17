El Ourense CF continúa con su escalada

Cara y cruz para los equipos ourensanos de Primera Federación. Los dos siguen en puestos de descenso, pero parece que con dinámicas diferentes.

El Ourense CF recibía en O Couto a un Guadalajara que se presentaba como un rival directo en la lucha por la salvación. La victoria era imprescindible, y eso se notó en la salida de los ourensanos, que desde el primer minuto de juego presionaron a los alcarreños.

El centro del campo era de claro color ourensano, pero no conseguían materializar sus ocasiones de gol ante un Guadalaraja bien organizado.

En el tiempo añadido del primer tiempo, Castillo adelantó al Ourense CF desde el punto de penalti. Al Guadalajara le costó aceptar el gol del gol, pues tras la salida de los vestuarios el conjunto local sentenció el partido en dos cinco minutos con dos nuevos goles.

Por su parte, el Arenteiro tenía una complicada salida, pues visitaba al Athletic Club. Aunque el encuentro comenzó igualado, mediado el primer tiempo Conde, adelantaba al equipo vasco con el primer gol.

El Arenteiro intentó reaccionar tras el paso por los vestuarios, pero poco a poco el Ahtletic llegaba con más y más ocasiones de gol hasta que en el minuto 71 Ibon hacía el segundo. Los ourensanos apretaron y recortaron diferencias por mediación de Ochoa, pero el poco tiempo que llegó no fue suficiente para empatar.