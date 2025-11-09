El Arenteiro cae con el Racing de Ferrol y agrava su situación

Se agrava la situación del Arenteiro que ayer sumó su octava jornada consecutiva sin conseguir una victoria y cayó a la penúltima posición (de la que podría caer a la última en caso de que el Ourense C.F. gane el partido que tiene pendiente por haber disputado ayer la final de la Copa Federación).

Espiñedo, antaño campo que martirizaba a los rivales, ha perdido su magia para el conjunto de Carballiño que ayer en el derbi fue inferior a un Racing de Ferrol que salta a la tercera posición.

El Arenteiro plantó cara en todo lo posible pero la diferencia entre los dos equipos fue que el Racing de Ferrol demostró una pegada que no tenían los ourensanos. Después de un primer tiempo igualado y con intercambio de golpes, los ferrolanos pusieron tierra de por medio en el comienzo del segundo tiempo en el que mostraron una pegada descomunal. Primero fue Alvaro Ramón y solo dos minutos después Pujol con un gran disparo desde fuera del área que se coló por la escuadra de la portería del Arenteiro.

En un abrir y cerrar de ojos el cuadro local había recibido un par de goles y le quedaba lejos la posibilidad de puntuar. Lo intentaron, pero volvieron a manifestar sus problemas en el área rival. Incluso dispusieron de un penalti para acortar distancias pero Perera detuvo el lanzamiento de Mingo para sellar el triunfo de los ferrolanos.