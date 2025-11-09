| Primera Federación
El Arenteiro cae con el Racing de Ferrol y agrava su situación
REDACCIÓN
Se agrava la situación del Arenteiro que ayer sumó su octava jornada consecutiva sin conseguir una victoria y cayó a la penúltima posición (de la que podría caer a la última en caso de que el Ourense C.F. gane el partido que tiene pendiente por haber disputado ayer la final de la Copa Federación).
Espiñedo, antaño campo que martirizaba a los rivales, ha perdido su magia para el conjunto de Carballiño que ayer en el derbi fue inferior a un Racing de Ferrol que salta a la tercera posición.
El Arenteiro plantó cara en todo lo posible pero la diferencia entre los dos equipos fue que el Racing de Ferrol demostró una pegada que no tenían los ourensanos. Después de un primer tiempo igualado y con intercambio de golpes, los ferrolanos pusieron tierra de por medio en el comienzo del segundo tiempo en el que mostraron una pegada descomunal. Primero fue Alvaro Ramón y solo dos minutos después Pujol con un gran disparo desde fuera del área que se coló por la escuadra de la portería del Arenteiro.
En un abrir y cerrar de ojos el cuadro local había recibido un par de goles y le quedaba lejos la posibilidad de puntuar. Lo intentaron, pero volvieron a manifestar sus problemas en el área rival. Incluso dispusieron de un penalti para acortar distancias pero Perera detuvo el lanzamiento de Mingo para sellar el triunfo de los ferrolanos.
- Homicidio en la estación de autobuses de Vigo: «Llama a la Policía que mataron a Roberto, está lleno de sangre»
- La víctima del crimen de la vieja estación de autobuses de Vigo estaba indefensa y recibió cuchilladas en cuello, tórax y costado
- Declarar las capturas de recreo, obligatorio hasta si no se pesca
- Una vuelta de tuerca inesperada
- La Diputación de Pontevedra, dispuesta a financiar Balaídos para el Mundial 2030 «si hay planificación»
- Ofrenda floral ante la chabola del crimen de la estación de autobuses de Vigo
- «Si se apoyasen nuestros ensayos clínicos, los pacientes gallegos tendrían más oportunidades»
- La Xunta niega la jubilación a un profesor de Vigo con una depresión «irreversible» diagnosticada por tres especialistas