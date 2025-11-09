Amin da el título al Ourense C.F.

El Ourense C.F. vivió ayer una tarde de fiesta en O Couto, sede de la final de la Copa Federación que enfrentaba al cuadro azul con el Orihuela. El partido, de dominio ourensano, tuvo un protagonista indiscutible: Amin. El delantero del cuadro ourensano fue el indiscutible protagonista del choque al anotar los tres goles y destruir por completo al Orihuela. Rafa Louzán entregó el trofeo a los campeones y desató la fiesta en O Couto, que registró una buena entrada para el partido.

Los jugadores del Ourense C.F. celebran el título. | Iñaki Osorio

De todos modos el partido fue más complicado de lo que indica el marcador porque durante mucho tiempo el partido estaba en el aire. El Ourense tuvo el control de la situación, sobre todo a raíz del gol de Amin en el minuto trece, después de encontrarse un balón suelto en el aire tras un rechace.

A partir de ahí el choque entró en un valle con contadas ocasiones para los dos quipos. Como por ejemplo el remate de falta directa del Gonzalo para ‘los escorpiones’ o el disparo de Nacho Castilla, quien se encontró con una gran intervención de Iván, meta visitante, que impidió que el Ourense cobrase una diferencia más amplia.

Todo estaba en el aire hasta que Amin decidió resolver el duelo y sentenciar el título para los de Llácer. Todo sucedió en el tramo final del partido. Primero con un golazo impresionante desde fuera del área que se coló por la escuadra derecha de la portería del Orihuela y después al recoger un rechace de un lanzamiento de penalti y resolver con un toque de calidad. Acabó el partido y el Ourense pudo disfrutar de la recompensa de un torneo que les reporta alegría y un cheque muy interesante.