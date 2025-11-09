fútbol | Copa Federación
Amin da el título al Ourense C.F.
Tres goles del delantero en la final disputada en O Couto destruyen al Orihuela y dan al conjunto de Daniel Llácer la primera Copa Federación de su historia
REDACCIÓN
El Ourense C.F. vivió ayer una tarde de fiesta en O Couto, sede de la final de la Copa Federación que enfrentaba al cuadro azul con el Orihuela. El partido, de dominio ourensano, tuvo un protagonista indiscutible: Amin. El delantero del cuadro ourensano fue el indiscutible protagonista del choque al anotar los tres goles y destruir por completo al Orihuela. Rafa Louzán entregó el trofeo a los campeones y desató la fiesta en O Couto, que registró una buena entrada para el partido.
De todos modos el partido fue más complicado de lo que indica el marcador porque durante mucho tiempo el partido estaba en el aire. El Ourense tuvo el control de la situación, sobre todo a raíz del gol de Amin en el minuto trece, después de encontrarse un balón suelto en el aire tras un rechace.
A partir de ahí el choque entró en un valle con contadas ocasiones para los dos quipos. Como por ejemplo el remate de falta directa del Gonzalo para ‘los escorpiones’ o el disparo de Nacho Castilla, quien se encontró con una gran intervención de Iván, meta visitante, que impidió que el Ourense cobrase una diferencia más amplia.
Todo estaba en el aire hasta que Amin decidió resolver el duelo y sentenciar el título para los de Llácer. Todo sucedió en el tramo final del partido. Primero con un golazo impresionante desde fuera del área que se coló por la escuadra derecha de la portería del Orihuela y después al recoger un rechace de un lanzamiento de penalti y resolver con un toque de calidad. Acabó el partido y el Ourense pudo disfrutar de la recompensa de un torneo que les reporta alegría y un cheque muy interesante.
- Homicidio en la estación de autobuses de Vigo: «Llama a la Policía que mataron a Roberto, está lleno de sangre»
- La víctima del crimen de la vieja estación de autobuses de Vigo estaba indefensa y recibió cuchilladas en cuello, tórax y costado
- Declarar las capturas de recreo, obligatorio hasta si no se pesca
- Una vuelta de tuerca inesperada
- La Diputación de Pontevedra, dispuesta a financiar Balaídos para el Mundial 2030 «si hay planificación»
- Ofrenda floral ante la chabola del crimen de la estación de autobuses de Vigo
- «Si se apoyasen nuestros ensayos clínicos, los pacientes gallegos tendrían más oportunidades»
- La Xunta niega la jubilación a un profesor de Vigo con una depresión «irreversible» diagnosticada por tres especialistas