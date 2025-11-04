Ourense e Inglaterra, unidos (al fin) por un escudo y una pelota

En el año 2014, surgía en la ciudad de Ourense un nuevo equipo, la Unión Deportiva Ourense, que recogía el testimonio del entonces recién extinto Club Deportivo Ourense. La entidad, de propiedad popular, dejó en manos de los aficionados la creción de su escudo. Tras llegar dos propuestas a la final, ganó una elaborada que resultó especialmente curiosa para los amantes del fútbol: recordaba en buen grado al de un conjunto histórico de Inglaterra, el Reading Football Club, de una ciudad homónima a unos 1.500 kilómetros de distancia. Esta semejanza tan solo era conocida hasta ahora en la ciudad de As Burgas, en Galicia y en parte de España, pero ahora ha 'viajado' también a tierras británicas y multitud de aficionados ya proponen un partido amistoso e, incluso, una camiseta conjunta.

«Eu teño cero formación en deseño gráfico e fíxeno en 5 minutos e cun programa básico», relata a FARO su creador -prefiere mantener el anonimato-, socio del CD Ourense que en el momento vivía lejos de la urbe y simplemente quería «botar unha man». Explica que su humilde obra es fruto, por un lado, de su pasión por el fútbol británico, y, por otro, de su deseo por que la insignia fuese «circular ao xeito doutros clubs de fútbol popular como Unionistas ou o FC United of Manchester».

«Cando saíu elexido, alegreime, pero axiña me din conta de que ía xenerar suspicacias polo evidente parecido ao do Reading FC» El creador del escudo de la UD Ourense

Con todo, la alegría de ser seleccionado en el sufragio también conllevó una pequeña preocupación. «Cando saíu elexido, alegreime, pero axiña me din conta de que ía xenerar suspicacias polo evidente parecido ao do Reading FC, o cal tomei como base. De feito, comenteillo a algún dos membros da directiva daquela época aquel mesmo día, pero finalmente o escudo foi o elexido», recuerda.

Actualmente, tras un crecimiento exponencial del club alejado de cualquier inversión monetarias desorbitada, su artífice considera que «o escudo debería ir cos tempos e ser reformulado por alguén con coñecementos técnicos en deseño gráfico»: «Creo que se pode usar como base pero facéndoo noso con elementos de CD Ourense ou da UD Orensana (equipo precedesor del propio CDO)». Él mismo se encargó de plantear este debate en una asamblea, aunque, por el momento, no se ha concretado.

Una conexión 'fraternal' a través de las redes sociales

Al estilo de esas películas en las que un personaje encuentra, por casualidad, a un hermano al que nunca había conocido. Así se fraguó, metafóricamente, la relación entre la UD Ourense y el Reading: un tuit que ensalzaba el ascenso meteórico de los ourensanos -de la última categoría a la cuarta en cuestión de una década- 'se coló' en las oficinas del club británico. Al 'community manager' -gestor de redes sociales- de The Royals -como son conocidos- le sorprendió la publicación porque el equipo del que estaba hablando tenía un escudo muy parecido al propio. Por ello, la compartió en su muro con un meme de Leonardo Dicaprio sacado del filme 'Érase una vez en... Hollywood' en el que el actor, sentado, señala efusivamente a un televisor. El Ourense le respondió con un 'Let me try to explain it…', es decir, 'Déjame intentar explicártelo'.

A raíz de esta reacción desde el otro lado del mar, gran cantidad de seguidores de ambas escuadras han reclamado un partido de pretemporada entre sus equipos o hasta disponer de una misma camiseta conmemorativa. Dejando a un lado el aspecto económico, no sería descabellado un enfrentamiento a nivel deportivo, pues en la actualidad, el Reading, que llegó a jugar la Premier League en tres temporadas -la ultima, la 2012/2013-, disputa la English Football League One, la categoría de bronce. El Ourense, por su parte, debuta la presente temporada en Segunda Federación.

Algunos han expuesto su lado más gracioso y han reclamado un duelo 'a vida o muerte' en cuanto al escudo se refiere, quien gane se lo queda, aunque en la mayoría de los comentarios ha reinado la amistad y la ilusión de esta nueva conexión 'fraternal'.

Un escudo por 810 euros

Los escudos del Ourense y del Reading presentan dos esferas, una dentro de la otra, un balón tradicional de cuero en el centro y cuatro áreas diferenciadas, dos de ellas con líneas y las otras dos con motivos característicos de cada entidad (el Puente Romano y un 'afiador' en el caso de los locales). Los colores también coinciden, aunque en diferentes disposiciones: azul, blanco y rojo. La insignia ourensana se modificó levemente en los primeros compases de vida: se retocó la tipografía y se adaptó la palabra 'Ourense' a la forma circular.

En el año 2015, los unionistas, como legítimos herederos, adquirieron tanto con la marca como con el escudo del desaparecido CD Ourense por 810 euros. En 2014, 10 años después de su surgimiento, los socios decidieron plasmarlo en las camisetas de las próximas temporadas, aunque no como símbolo principal, sino en otra zona de la camiseta.

Un proceso semejante vivió la Sociedad Deportiva Compostela, que, como tal, desapareció a finales del 2006 también por problemas económicos. Tras renacer a través de otra entidad, la SD Campus Stellae -en Regional Preferente-, en el verano del 2011 la nueva directiva consiguió recuperar el nombre y el escudo de la SD Compostela, a diferencia de los ourensanistas, que germinaron un club de cero y apostaron por conservar su esencia sin olvidar sus raíces.